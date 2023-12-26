В случае повышения акциза на автогаз бюджет будет ежемесячно получать до ₴1 миллиарда — эксперт — Finance.ua
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В случае повышения акциза на автогаз бюджет будет ежемесячно получать до ₴1 миллиарда — эксперт

Казна и Политика
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В случае повышения акциза на автогаз бюджет будет ежемесячно получать до ₴1 миллиарда — эксперт
В случае повышения акциза на автогаз бюджет будет ежемесячно получать до ₴1 миллиарда — эксперт
Если будет принято решение о повышении акциза на автогаз, критического роста цен не будет, а бюджет будет ежемесячно получать до 1 млрд грн.
Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
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«Бюджет получит до 1 млрд грн ежемесячно», — сказал Куюн.
Эксперт считает, что при повышении акциза критического роста цены газа не будет.
Кроме того, Куюн отметил, что за счет устранения схем оптимизации налогов на топливном рынке можно было бы привлечь в бюджет дополнительно 9 млрд грн в 2023 году.
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Напомним, с 1 июля 2023 года в Украине вернули налогообложение горючего по довоенным правилам и нормам. НДС снова вернулся до 20% и повысились акцизы.
В декабре председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что планируется повышение акциза на автогаз в три раза.

Справка Finance.ua:

  • повышение акциза на автогаз втрое, до 170 евро за 1000 л, повысит розничную цену на АЗС на 3 грн/л, заявлял глава ассоциации сжиженного газа Станислав Батраченко;
  • ряд факторов привели к стремительному удорожанию автомобильного газа в Украине. Цена не упадет очень сильно, но будет уменьшаться.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Укрінформ
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