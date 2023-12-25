Лучшие роскошные автомобили 2023 года: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Лучшие роскошные автомобили 2023 года: ТОП-10 моделей Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Лучшие роскошные автомобили 2023 года: ТОП-10 моделей

Роскошные автомобили не только дорогие, но и отличаются удовольствием от вождения, технологичностью и комфортом, и эксперты портала AutoCar рассказали, какие модели могут претендовать на звание лучших в классе люксовых авто.

Седан BMW 7 Series и его электрическая версия BMW i7 заняли первое место в рейтинге лучших роскошных автомобилей 2023 года. Этот немецкий седан премиум-класса предлагается только в длиннобазовой версии и сочетает в себе лучшее в комфорте с новейшими технологиями.

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На втором месте — Mercedes-Benz S-Class, доступный с обычными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Он отличается традиционным, но современным дизайном с большим дисплеем в салоне.

BMX iX, полностью электрический кроссовер со смелым дизайном, попал в тройку лидеров, поскольку, по словам BMW, эта модель отличается от любого другого автомобиля немецкого бренда и при ее разработке было решено отойти от классического стиля.

Итак, лучшие роскошные автомобили 2023 года:

BMW 7 Series и i7; Mercedes-Benz S-Class; BMX iX; Range Rover; Mercedes-Benz EQS; Audi A8 и S8; Range Rover Sport; BMW X7; Audi Q8; Mercedes-Benz EQS.

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uamotors По материалам:

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