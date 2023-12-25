Лучшие роскошные автомобили 2023 года: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Лучшие роскошные автомобили 2023 года: ТОП-10 моделей
Роскошные автомобили не только дорогие, но и отличаются удовольствием от вождения, технологичностью и комфортом, и эксперты портала AutoCar рассказали, какие модели могут претендовать на звание лучших в классе люксовых авто.
Седан BMW 7 Series и его электрическая версия BMW i7 заняли первое место в рейтинге лучших роскошных автомобилей 2023 года. Этот немецкий седан премиум-класса предлагается только в длиннобазовой версии и сочетает в себе лучшее в комфорте с новейшими технологиями.
На втором месте — Mercedes-Benz S-Class, доступный с обычными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой. Он отличается традиционным, но современным дизайном с большим дисплеем в салоне.
BMX iX, полностью электрический кроссовер со смелым дизайном, попал в тройку лидеров, поскольку, по словам BMW, эта модель отличается от любого другого автомобиля немецкого бренда и при ее разработке было решено отойти от классического стиля.
Итак, лучшие роскошные автомобили 2023 года:
- BMW 7 Series и i7;
- Mercedes-Benz S-Class;
- BMX iX;
- Range Rover;
- Mercedes-Benz EQS;
- Audi A8 и S8;
- Range Rover Sport;
- BMW X7;
- Audi Q8;
- Mercedes-Benz EQS.
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