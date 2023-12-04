ТОП-10 самых популярных моделей авто среди украинцев за ноябрь 2023 — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных моделей авто среди украинцев за ноябрь 2023 Сегодня 21:03 — Личные финансы

ТОП-10 самых популярных моделей авто среди украинцев за ноябрь 2023

За ноябрь 2023 украинцы приобрели 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром».

В десятку моделей-лидеров авторынка Украины попали только кроссоверы и внедорожники. На эти авто пришлось 34% всех продаж в ноябре.

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Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему кроссовер Renault Duster: его избрали 355 покупателей. Второе место занимает электрокроссовер Volkswagen ID.4 (297 авто), а третье — Toyota RAV4 (252 шт.).

Замыкают ТОП-5 Nissan Qashqai (204 авто) и рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (146 шт.). Примечательно, что среди лидеров оказался и премиальный Mercedes Benz GLE.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине за ноябрь 2023 года:

Renault Duster — 355 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 297 шт. Toyota RAV4 — 252 шт. Nissan Qashqai — 204 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. Skoda Karoq — 140 шт. Mazda CX-5 — 128 шт. Skoda Kodiaq — 127 шт. Kia Sportage — 102 шт. Mercedes-Benz GLE — 102 шт.

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