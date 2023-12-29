Самые популярные б/у автомобили среди украинцев (бензиновые, дизельные, электро или гибриды) — Finance.ua

Самые популярные б/у автомобили среди украинцев (бензиновые, дизельные, электро или гибриды) Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Самые популярные б/у автомобили среди украинцев (бензиновые, дизельные, электро или гибриды)

С начала года украинцы приобрели 191 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Об этом пишет «Укравтопром».

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Это в 3,5 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период, сообщает Укравтопром. Средний возраст подержанных машин, которые в этом году перешли на украинские номера, составляет 10,3 года.

Наибольшую долю из этого количества составили:

бензиновые автомобили — 45%.

дизельные — 33%;

электромобили — 14%;

авто с ГБО — 5%;

гибриды — 3%.

Самым популярным бензиновым автомобилем с пробегом, который в этом году перешел на украинскую регистрацию, был VOLKSWAGEN Golf.

Лидером среди дизельных и авто с ГБО стал RENAULT Megane.

В сегменте электромобилей первенство за NISSAN Leaf.

В части гибридов самым многочисленным был FORD Fusion US.

Справка Finance.ua:

Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года. За одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Украинский маркетплейс Auto. Ria в течение ноября-декабря 2023 года провел опрос аудитории о планах украинцев относительно покупки авто или замены имеющегося в 2024 году или в ближайший период.

Эксперты исследовали намерения приобрести или заменить авто среди тех, у кого еще нет транспорта, и водителей, имеющих автомобиль. У 89% украинских автомобилистов есть авто, и 78% из них планируют его замену. 31% хотят это сделать в ближайшее время, а 47% - пока не имеют конкретных сроков для этого.

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