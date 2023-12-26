Какие электрические кроссоверы самые популярные в Украине (фото) — Finance.ua

Какие электрические кроссоверы самые популярные в Украине (фото)
Аналитики портала Auto.Ria назвали ТОП-15 моделей электро-SUV с пробегом, которые в этом году покупали чаще всего.
Почти треть всех электромобилей, присутствующих на украинском вторичном авторынке, относятся к группе кроссоверов. Доля электро-SUV по итогам 11 месяцев 2023 года составила 32% - а это немало. Кроме того, интерес к электрическому транспорту уверенно растет, в то же время увеличивается спрос на кроссоверы со всеми видами силовых установок. Поэтому мы решили определить, какие электрические кроссоверы покупают чаще всего в Украине.
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Для этого были обработаны открытые данные ГСЦ МВД за почти полный (без учета декабря — потому что он еще продолжается) 2023 год, где принимались во внимание только операции с легковушками с пробегом. Всего моделей на рынке уже более 100, некоторые из них могут иметь разного производителя и чем-то отличаться, а то и нет — лишь значком на капоте. В конце концов, достаточно вводных слов — вот эти пятнадцать самых популярных в Украине моделей электрокроссоверов пробегом.
1. Volkswagen ID.4
- Куплено — 2568 шт.
- Средняя цена — $30 000
2. Tesla Model Y
- Куплено — 2390 шт.
- Средняя цена — $41 000
3. Audi e-tron
- Куплено — 1127 шт.
- Средняя цена — $45 000
4. Honda M-NV
- Куплено — 991 шт.
- Средняя цена — $23 500
5. Tesla Model X
- Куплено — 719 шт.
- Средняя цена — $45 000
6. Hyundai Kona
- Куплено — 691 шт.
- Средняя цена — $23 700
7. KIA Soul
- Куплено — 553 шт.
- Средняя цена — $10 800
8. Jaguar I-Pace
- Куплено — 437 шт.
- Средняя цена — $38 000
9. Volkswagen ID.6
- Куплено — 413 шт.
- Средняя цена — $34 500
10. KIA Niro
- Куплено — 263 шт.
- Средняя цена — $22 700
11. Honda e: NS1
- Куплено — 255 шт.
- Средняя цена — $23 000
12. Toyota bZ4x
- Куплено — 207 шт.
- Средняя цена — $30 300
13. BMW iX
- Куплено — 170 шт.
- Средняя цена — $74 000
14. Mazda MX-30
- Куплено — 162 шт.
- Средняя цена — $20 800
15. Audi e-tron Sportback
- Куплено — 156 шт.
- Средняя цена — $54 000
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