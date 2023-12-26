Какие электрические кроссоверы самые популярные в Украине (фото) — Finance.ua

Какие электрические кроссоверы самые популярные в Украине (фото) Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

Аналитики портала Auto.Ria назвали ТОП-15 моделей электро-SUV с пробегом, которые в этом году покупали чаще всего.

Почти треть всех электромобилей, присутствующих на украинском вторичном авторынке, относятся к группе кроссоверов. Доля электро-SUV по итогам 11 месяцев 2023 года составила 32% - а это немало. Кроме того, интерес к электрическому транспорту уверенно растет, в то же время увеличивается спрос на кроссоверы со всеми видами силовых установок. Поэтому мы решили определить, какие электрические кроссоверы покупают чаще всего в Украине.

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Для этого были обработаны открытые данные ГСЦ МВД за почти полный (без учета декабря — потому что он еще продолжается) 2023 год, где принимались во внимание только операции с легковушками с пробегом. Всего моделей на рынке уже более 100, некоторые из них могут иметь разного производителя и чем-то отличаться, а то и нет — лишь значком на капоте. В конце концов, достаточно вводных слов — вот эти пятнадцать самых популярных в Украине моделей электрокроссоверов пробегом.

1. Volkswagen ID.4

Куплено — 2568 шт.

Средняя цена — $30 000

2. Tesla Model Y

Куплено — 2390 шт.

Средняя цена — $41 000

3. Audi e-tron

Куплено — 1127 шт.

Средняя цена — $45 000

4. Honda M-NV

Куплено — 991 шт.

Средняя цена — $23 500

5. Tesla Model X

Куплено — 719 шт.

Средняя цена — $45 000



6. Hyundai Kona

Куплено — 691 шт.

Средняя цена — $23 700

7. KIA Soul

Куплено — 553 шт.

Средняя цена — $10 800

8. Jaguar I-Pace

Куплено — 437 шт.

Средняя цена — $38 000

9. Volkswagen ID.6

Куплено — 413 шт.

Средняя цена — $34 500

10. KIA Niro

Куплено — 263 шт.

Средняя цена — $22 700

11. Honda e: NS1

Куплено — 255 шт.

Средняя цена — $23 000

12. Toyota bZ4x

Куплено — 207 шт.

Средняя цена — $30 300

13. BMW iX

Куплено — 170 шт.

Средняя цена — $74 000

14. Mazda MX-30

Куплено — 162 шт.

Средняя цена — $20 800

15. Audi e-tron Sportback

Куплено — 156 шт.

Средняя цена — $54 000

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