Сколько денег потратили украинцы на подержанные авто из-за границы в ноябре — Finance.ua

Сколько денег потратили украинцы на подержанные авто из-за границы в ноябре Сегодня 20:04 — Личные финансы

Сколько денег потратили украинцы на подержанные авто из-за границы в ноябре

В ноябре 2023 года таможенное оформление прошли 23,7 тысячи подержанных легковушек с пробегом.

Как пишут эксперты Института исследований авторынка, больше всего прибыло из стран Европейского Союза — 13,8 тыс., или 58%. Из стран Америки на таможенное оформление было подано 7,2 тыс. автомобилей, что составляет 30% — почти треть всех новоприбывших.

Увеличилось количество импортируемых подержанных легковушек из Норвегии, до 833 шт., (4%), Южной Кореи, 638 шт. (3%) и Швейцарии, 530 шт. (2%).

Также прибывали легковые машины (но их объем заметно снизился) из Великобритании, 225 шт., Грузии, 249 шт., и Китая, 275 шт. Доля (округленно) по этим направлениям составила по 1%.

Если рассмотреть тенденции покупки подержанных авто из-за границы в разрезе отдельных стран, а не объединенных регионов, на первом месте по статистическим таможенным итогам ноября Соединенные Штаты Америки с долей 28,9% и 7,2 тыс. легковушек.

Таблица: eauto.org.ua

Сколько потратили денег на подержанные авто из-за границы

В ноябре 2023 года украинцы приобрели за границей подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 479,6 миллиона долларов США.

Больше всего денег потратили на покупку авто из США (более $103,4 млн), что составляет почти 29% от всех потраченных за границей денег на покупку подержанных легковушек.

На втором месте, со сравнительно небольшой разницей, Польша — $88,1 млн. Третье место у Китая, с «чеком» на $49,4 млн.

Таблица: eauto.org.ua

Сколько стоят подержанные авто из-за границы

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1−2 тысячи. Не стал исключением и ноябрь, за который таких было 11,2% от общего количества ввезенных (примерно столько же, как и в предыдущие периоды).

В общей сложности, 70,5% всех импортных легковых автомобилей в прошлом месяце стоили менее $10 тысяч.

Таблица: eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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