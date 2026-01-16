Назначен руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике Сегодня 10:30

Назначен руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике

В связи с массированными атаками российской федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Решением Правительства на Первого вице-премьер-министра — Министра энергетики Дениса Шмыгаля возложены полномочия руководителя работ по ликвидации ее последствий.

По словам Дениса Шмыгаля, это необходимо, прежде всего, для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, в регионах и общинах.

Согласно решению Правительства должна быть усилена работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах города Киева и Киевской области. Первые заседания обоих штабов уже проведены.

Также будут изменены правила передвижения граждан на улице в комендантский час: люди смогут свободно передвигаться для того, чтобы добраться до «Пунктов несокрушимости», в том числе и ночью.

Также решением Правительства НКРЭКУ рекомендовано в кратчайшие сроки пересмотреть и максимально упростить подключение резервного энергетического оборудования к сетям. А именно, рассмотрение и согласование проекта за 2 дня, получение технических условий — 2 дня, обследование и опломбирование узла учета также за 2 дня.

Читайте также Правительство создало штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетики

Будет проведено перераспределение резервного оборудования между регионами, учитывая критичность потребностей объектов жизнеобеспечения.

Государственные компании, прежде всего «Укрзализныця» и НАК «Нафтогаз», должны срочно обеспечить закупку импортированной электрической энергии в течение ОЗП 2025/26 года в объеме не менее 50% от общего потребления.

Читайте также В Украине вводят режим чрезвычайной ситуации в энергетике

«Наша задача — скоординированная и эффективная работа по скорейшей стабилизации ситуации в энергосистеме, в частности в городе Киеве», — подчеркнул Первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Денис Шмыгаль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.