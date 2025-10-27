Налоговые реформы: ГНС и МВФ назвали ключевые направления Сегодня 12:23

Государственная налоговая служба Украины совместно с Международным валютным фондом работает над глубоким обновлением налоговой системы.

В октябре состоялась очередная миссия МВФ, в ходе которой представители фонда, Министерства финансов и ГНС обсудили выполнение структурных маяков Меморандума, реализацию Национальной стратегии доходов и дальнейшие шаги по реформированию налогового администрирования, сообщает пресс-служба ГНС.

И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что общая цель — сделать налоговую систему современной, прозрачной и понятной бизнесу и гражданам.

«Совместно с нашими партнерами работаем над реальными изменениями в налоговой, усилением возможности институции, прозрачностью процессов и доверием бизнеса и общества», — отметила Карнаух.

Управление изменениями

В ГНС действует четкая дорожная карта реформ. Определены стратегические цели и ключевые этапы модернизации налоговой системы, в частности, усовершенствование процедур администрирования и оптимизация внутренних процессов.

Система управления рисками

Обновлен риск-ориентированный подход к проверкам налогоплательщиков. Методология отбора субъектов с высокими налоговыми рисками учитывает вид деятельности, систему налогообложения и особенности трансфертного ценообразования. Это должно обеспечить справедливый контроль и уменьшить давление на добросовестных плательщиков.

Э-аудит: новый уровень налогового контроля

ГНС завершает внедрение системы э-аудита, объединяющей все информационно-коммуникационные инструменты службы в единое цифровое пространство. Пилотное тестирование стандарта SAF-T UA проходит при участии крупных налогоплательщиков — это важный шаг к полной цифровизации проверок.

Управление налоговым долгом

Налоговая служба совместно с Минфином, Казначейством, НБУ и платежными сервисами тестирует электронный формат отправки платежных инструкций. Следующий этап — создание подсистемы «Работа с долгом», которая будет базироваться на лучших мировых практиках управления задолженностью.

Доверие и добропорядочность

Один из приоритетов ГНС — повышение этических стандартов работы. Сейчас формируется новая антикоррупционная программа на 2026−2028 годы и Кодекс этического поведения налоговиков. Эти документы учитывают рекомендации международных партнеров и укрепят доверие к службе.

