0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговые реформы: ГНС и МВФ назвали ключевые направления

42
Налоговые реформы: ГНС и МВФ назвали ключевые направления
Налоговые реформы: ГНС и МВФ назвали ключевые направления
Государственная налоговая служба Украины совместно с Международным валютным фондом работает над глубоким обновлением налоговой системы.
В октябре состоялась очередная миссия МВФ, в ходе которой представители фонда, Министерства финансов и ГНС обсудили выполнение структурных маяков Меморандума, реализацию Национальной стратегии доходов и дальнейшие шаги по реформированию налогового администрирования, сообщает пресс-служба ГНС.
И. о. главы ГНС Леся Карнаух подчеркнула, что общая цель — сделать налоговую систему современной, прозрачной и понятной бизнесу и гражданам.
Читайте также
«Совместно с нашими партнерами работаем над реальными изменениями в налоговой, усилением возможности институции, прозрачностью процессов и доверием бизнеса и общества», — отметила Карнаух.

Управление изменениями

В ГНС действует четкая дорожная карта реформ. Определены стратегические цели и ключевые этапы модернизации налоговой системы, в частности, усовершенствование процедур администрирования и оптимизация внутренних процессов.

Система управления рисками

Обновлен риск-ориентированный подход к проверкам налогоплательщиков. Методология отбора субъектов с высокими налоговыми рисками учитывает вид деятельности, систему налогообложения и особенности трансфертного ценообразования. Это должно обеспечить справедливый контроль и уменьшить давление на добросовестных плательщиков.
Читайте также

Э-аудит: новый уровень налогового контроля

ГНС завершает внедрение системы э-аудита, объединяющей все информационно-коммуникационные инструменты службы в единое цифровое пространство. Пилотное тестирование стандарта SAF-T UA проходит при участии крупных налогоплательщиков — это важный шаг к полной цифровизации проверок.

Управление налоговым долгом

Налоговая служба совместно с Минфином, Казначейством, НБУ и платежными сервисами тестирует электронный формат отправки платежных инструкций. Следующий этап — создание подсистемы «Работа с долгом», которая будет базироваться на лучших мировых практиках управления задолженностью.

Доверие и добропорядочность

Один из приоритетов ГНС — повышение этических стандартов работы. Сейчас формируется новая антикоррупционная программа на 2026−2028 годы и Кодекс этического поведения налоговиков. Эти документы учитывают рекомендации международных партнеров и укрепят доверие к службе.
Ранее Finance.ua сообщал, что Государственная налоговая служба по результатам анализа отчетности за июнь 2025 года выявила 3,5 тысячи субъектов хозяйствования, у которых количество активных РРО/ПРРО более чем на две единицы превышало количество официально оформленных работников.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесФЛПДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems