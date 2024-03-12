Налоговая в феврале перевыполнила план поступлений в бюджет на 16 миллиардов — Finance.ua

Налоговая в феврале перевыполнила план поступлений в бюджет на 16 миллиардов Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Налоговая в феврале перевыполнила план поступлений в бюджет на 16 миллиардов

Перевыполнение плана налоговых поступлений в феврале составило 16 млрд гривен, что говорит о детенизации торговли и снижении контрабанды.

Об этом в комментарии Украинскому радио рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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«Если говорить о феврале, то это +16%, или 16 млрд к плану (поступления налогов. — Ред.), а в сопоставлении 2023 и 2024 годов есть перевыполнение вообще в 2,4 раза. Это говорит о детенизации, потому что основной ресурс, который мы сейчас получаем в государственный бюджет, это детенизация торговли, контрабанды, с которой мы боремся еще с 2019 года. Требуйте чеки, когда вы что-то приобретаете, этим вы помогаете армии, помогаете остановить уклонение от налогообложения. Эта детенизация позволяет нам перевыполнять план», — сказал Гетманцев.

Он также напомнил, что Украина достаточно неплохо прошла два месяца 2024 почти без международной помощи.

«Отмечу, что мы перевыполнили два месяца этого года +23 млрд гривен к плану. Это 15,5%. И собрали достаточно много средств по сравнению с 2023 годом, даже в несколько раз. При том что за февраль мы получили всего 31 млрд гривен международной помощи. Мы профинансировали в достаточном объеме наши расходы, несмотря на то что этой помощи почти не было», — акцентировал Гетманцев.

Ранее Гетманцев сообщал , что доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая «питается» контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров — бензине, табаке, алкоголе. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция.

Укрінформ По материалам:

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