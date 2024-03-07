Теневой рынок труда в Украине из-за мобилизации вырос до 4 миллионов человек — Finance.ua

Теневой рынок труда в Украине из-за мобилизации вырос до 4 миллионов человек Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Теневой рынок труда в Украине из-за мобилизации вырос до 4 миллионов человек

За последние полтора года с официального рынка труда Украины уволились примерно 1,5 млн работников из-за необходимости становиться на военный учет, поэтому государству нужно найти золотую середину относительно мобилизации.

Об этом сказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире Украинского радио

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«Люди не хотят официально трудоустраиваться. По одной простой причине. Они знают, что официальное трудоустройство военнообязанных — это сразу учет. И это первая причина перехода экономики в тень. По нашим данным, примерно 1,5 миллиона человек за последние полтора года просто уволились с официального рынка труда», — отметил он.

По словам Мирошниченко, эти люди не уехали, они перешли в другую категорию, они не уклоняются, но они избегают официального учета. «И на всю эту категорию нужно усилить меры», — заявил эксперт.

Он считает, что в Украине очень мало говорят о теневом рынке труда. «По разным оценкам, у нас до 4 миллионов и даже больше — теневой рынок труда. Я читал последние данные, там (на теневом рынке. — Ред.) около 3 миллионов мужчин. Вот туда надо усилия государства направлять, а не идти по самому легкому варианту. Предприятие „белое“ нормально работает, платит налоги, давайте будем здесь искать сотрудников для мобилизации», — отметил Мирошниченко.

Он подчеркнул, что в основе бронирования должно быть сохранение предприятия.

«Это самое главное. Это то, что говорят и президент, и премьер. Он еще об одной интересной цифре сказал. Что на одного нашего воина минимум 8 работников должны работать в экономике . А посмотрите, сколько всего у нас сейчас официально трудоустроено в Украине. Всего-навсего 10 миллионов, которые должны обеспечить миллион людей, находящихся в Вооруженных силах. И у нас еще есть 10,8 млн пенсионеров, которых тоже нужно содержать за счет той же экономики. А еще 2,7 миллиона человек с инвалидностью есть. То есть это большая проблема, которую нужно сбалансировать. Я думаю, что будет дискуссия и при принятии закона о мобилизации. А потом уже будет нормативный акт правительства по бронированию», — сказал эксперт.

Укрінформ По материалам:

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