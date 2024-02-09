Половина украинской экономики скрывается в тени: какие отрасли самые проблемные — Finance.ua

Половина украинской экономики скрывается в тени: какие отрасли самые проблемные Сегодня 09:02

Половина украинской экономики скрывается в тени: какие отрасли самые проблемные

Доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая «питается» контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров — бензине, табаке, алкоголе. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).

«Я считаю, что где-то больше половины нашей экономики — в тени. Госстат предоставляет более оптимистичные цифры, 30 с лишним процентов. Но я убежден, что они (цифры. — Ред.) хуже. Половина экономики в тени — прежде всего, это торговля. «Это контрабанда, которая питает нелегальную торговлю, создает спрос на нелегальные товары, которые и завозятся контрабандой и также производятся в Украине. Это рынки подакцизных товаров», — отметил Гетманцев.

По словам нардепа, тень и коррупция — это две стороны одной медали. А потому и бороться с ними нужно одновременно, хотя для этого нужно время.

«Тень — это питательная база для коррупции… Мы видим, сколько стоит государству коррупция… Все равно время нужно. Все равно люди должны понять, что возвращение к тому, что было до войны, продолжение этих практик, несовместимо с нашим существованием». Поэтому я призываю руководителей всех государственных органов ввести «террор» в отношении подчиненных в плане коррупции", — заявил Гетманцев.

«Я убежден, что нужно еще зачищать и топливо, и водку (рынки горючего и алкоголя. — Ред.), и игорный бизнес. Но это уже такая работа с деталями. А там, где нужно больше прилагать усилия на 2024 год, — это детенизация табака. Там огромные суммы, более 20 млрд (грн. — Ред.) мы считаем по году… А второе направление большое — это контрабанда. Там больше 100 млрд по году прячется в тени, но это не только сама контрабанда, это и детенизация торговли. Введя РРО и штрафы за их неиспользование с 1 октября, мы видим ежедневный прирост +20% чеков. Это говорит о том, что торговля понемногу, но выходит из тени», — объяснил Гетманцев.

При этом он уточнил, что в некоторых областях уже удалось добиться серьезных успехов. В частности, это детенизация на рынке игорного бизнеса.

«Свыше 10 млрд (грн. — Ред.) собрали с этого рынка в 2023 году только налогами, это не считая платы за лицензии, там еще около двух миллиардов. Например, в 2022 году мы собрали всего 700 млн, а в 2021-м — 200 млн. Это абсолютно несравнимые цифры», — подсчитал нардеп.

Он также сообщил о достижениях с детинизацией рынка топлива. «У нас есть игроки, это крупные сети АЗС, которые еще в 2022-м и в начале 2023-го были в тени, имея налоговую нагрузку 0 грн/л, а осенью они имели уже среднюю нагрузку по отрасли, больше гривны. Мы имеем увеличение НДС на литр почти в 5 раз (за 2023 год — ред.). Видим и увеличение поступлений, и детенизацию этого рынка», — отметил Гетманцев.

Обозреватель По материалам:

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