В прошлом году из теневой занятости вывели более 210 тысяч работников, — Минэкономики Сегодня 09:19

В прошлом году из теневой занятости вывели более 210 тысяч работников, — Минэкономики

В 2023 году более 210 тысяч человек, работавших без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены.

Об этом отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Работа, которая проводится Гоструда для снижения уровня нелегальной занятости, чрезвычайно важна. Особенно сейчас, во время войны, когда миллионы украинцев вынуждены были переехать из опасных регионов и потеряли работу и ищут новую. Кроме того, напомню, что финансирование расходов на защиту нашей страны мы осуществляем исключительно за счет налогов и сборов, которые собираем, в том числе и налогов с труда», — сказала Бережная.

Благодаря мероприятиям, проведенным Гоструда с целью уменьшения уровня теневой занятости, в 2023 году более 210 тысяч человек, работавших без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены.

Напомним, с июня 2023 года Гоструда предоставлена ​​возможность проведения внеплановых проверок работодателей на протяжении действия военного положения по соблюдению законодательства в сфере охраны труда. За это время службой было проведено 269 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 3935 нарушений трудового законодательства. По результатам проверок субъектам хозяйствования было выдано 279 предписаний по устранению нарушений.

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