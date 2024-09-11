Налогообложение посылок из-за границы: депутаты вернутся к рассмотрению инициативы — Finance.ua

Налогообложение посылок из-за границы: депутаты вернутся к рассмотрению инициативы
Депутаты вернутся к рассмотрению инициативы отменить предел беспошлинного ввоза посылок в размере 150 евро только вместе с созданием механизма удобной уплаты таможенных платежей.
Об этом сообщили участники конференции «Как детенизировать розничную торговлю и минимизировать контрабанду в Украине?», организованной Украинским Советом Бизнеса.
«По посылкам мы к этому придем, учитывая движение в Евросоюз. Но проблема в последние 10 лет была одна и та же. Приходит государство и говорит, что в посылках есть проблема, внедряем что-то, потом останавливается вся почта, люди недовольны, власти разводят руками, героически все отменяем. С посылками нужно делать все очень постепенно, причем и с операторами, которые будут внедрять, и с таможней, которая должна все подготовить», — заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Он уверяет, что проблема даже не в налогах и таможенных платежах, а в скорости получения товара.
«Чтобы не нужно было идти через брокера, чтобы можно было оплатить через „Дія“. Это единственный путь. Если бы мы сейчас проголосовали закон, то волонтеры с дронами нас бы разорвали», — предупредил депутат.
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Большая часть товаров поступает в Украину контрабандой или через посылки без НДС, говорит генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич.
«Эти мелкие ручейки вырастают в большие реки. За три года с 2021 по 2023 год государство недополучило полмиллиарда евро! И эти данные совпадают с данными Минфина, которые за один год насчитали 8 млрд грн. То есть, когда мы говорим о законопроекте № 10 380, то стоит включить туда и возможность онлайн-декларирования посылок, чтобы человек мог задекларировать посылку и получить ее, уплатив необходимые налоги. И второй вариант — сделать налоговыми агентами торговые площадки, как это реализовано в Европе, чтобы у нас было „единое окно“ для всех торговых площадок», — советует он.
Пока что в Раде нет голосов под отмену беспошлинных посылок.
«Есть определенное сопротивление людей, использующих посылки как метод доставки товаров. Если мы убираем льготу, то у бизнеса не хватит медиавеса, чтобы убедить миллионы людей, заказывающих посылки», — рассказывает Ярослав Железняк.
Возможно, сначала нужно ограничить беспошлинный ввоз в ручной клади, говорит бизнес.
«Кроме посылок, у нас есть три абзаца в Таможенном кодексе, где есть эта льгота. Есть сопровождающий багаж, пересекающий границу, и там 500 евро без НДС. Это лазейка для серой контрабанды. Если проблематично решить вопрос с посылками, возможно, стоит начать с этого», — советует менеджер налогового и таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Наталия Артемчук.
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