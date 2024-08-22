Налог на посылки потребует безумного бюджетного финансирования на развитие инфраструктуры таможни — Макс Нефедов Сегодня 17:13

Внедрение так называемого налога на посылки потребует больших инвестиций от государства на развитие его инфраструктуры. Об этом заявил экс-глава Государственной таможенной службы Макс Нефедов.

«Если рассматривать какие-то изменения в этой сфере, то они должны идти параллельно с увеличением способности таможни, инвестициями в эти способности обрабатывать посылки, потому что иначе будет классическая худшая украинская история, когда и денег не получили, и люди адски недовольны, и бизнес нарушен, и никто не отвечает за этот хаос», — сказал он.

Ранее операторы экспресс-доставки подвергли критике правительственную инициативу, предусматривающую контроль и налогообложение миллионов почтовых отправлений. Так, в «Новой почте» заявили , что только ее система доставки вместо нескольких сотен деклараций в день будет генерировать их десятки тысяч и таможня не выдержит такой нагрузки. Так что без серьезного развития ее инфраструктуры таможня этого сделать не сможет. Василий Журавель, CEO компании сервиса международных почтовых экспресс-отправлений Meest International, заявил , что администрирование налога на посылки обойдется дороже поступлений от них в бюджет.

Экс-глава Гостаможслужбы Нефедов подтвердил эти утверждения бизнеса. «Сейчас таможенное оформление проходит точно меньше, чем полпроцента всех посылок. Увеличить эту способность в 20−50 раз физически невозможно. Кроме того, даже то, что проходит оформление, часто проходит его кое-как. Огромная проблема нашей таможни (и не только относительно посылок) — инфраструктура», — сказал он и отметил, что внедрение налога на посылки потребует затрат на техническое оснащение для самих таможенников, модернизацию складов, развитие специальных крупных систем логистических цепочек.

«Иначе Гостаможслужбу ждут коллапс и хаос, — заявил ее экс-глава. — Склад, где навалены какие-то коробки в два человеческих роста, стоит три таможенника, которые смотрят на эти миллионы посылок, ручной сканер, как в аэропортах или на вокзале в Киеве, и они что-то проверяют. Как они проверят коробку, на которой что-то написано иероглифами — этот вопрос повисает в воздухе. Просто ввести налогообложение от нуля и полагать, что каким-то образом возрастут поступления в государственный бюджет — для меня звучит смешно».

Макс Нефедов убежден, что необходимость контроля за десятками миллионов посылок парализует таможню, а споры по оценке почтовых отправлений для целей налогообложения приведут к тому, что суды будут завалены исками в таможню.

В парламенте и экспертных кругах весьма критично восприняли инициативу по обложению НДС почтовых отправлений. В частности, Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, заявил, что за налогом на посылки просматривается интерес лоббистов. По его словам, крупные импортеры и торговцы создают налоговые и административные барьеры, чтобы украинцы не могли покупать более дешевые товары в иностранных онлайн-магазинах, а переплачивали за них втридорога на украинском рынке.

«На практике цена обуви известной фирмы в украинском магазине и на американском сайте отличается почти вдвое! И даже если вычесть НДС из цены украинского магазина, она все равно в полтора раза выше», — объяснил Дубровский экономическую мотивацию проталкивающих налог на посылки.

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