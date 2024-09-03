Гетманцев объяснил, почему пока отказались от налога на посылки — Finance.ua

Гетманцев объяснил, почему пока отказались от налога на посылки Сегодня 11:35

В Верховной Раде пока отказались от введения налогов на посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Но к идее вернутся и предоставят переходный период.

Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина

«Эта норма снята», — сказал он.

По его словам, логика здесь такая же, как и с налогом на роскошь — он касается ограниченного круга граждан, фискальный ресурс невелик (8 млрд гривен потенциальных поступлений в год). «Поэтому от него отказались именно в этом законопроекте, выбрав другую концепцию», — добавил он.

Гетманцев убежден в том, что мы должны это сделать" не резко, условно «за один день», а предоставить переходный период участникам рынка.

Обоснование налога

Депутат рассказал, что основная логика этого решения даже не фискальная. Логика состоит в защите отечественного товаропроизводителя и отечественного ритейла.

«Согласно заявлениям, которые мы получили от крупных компаний, таких как Intertop, Modna Kasta, Rozetka, они уйдут с рынка максимум в конце 2025 года из-за конкуренции, которую им создают крупные международные компании, использующие упомянутую льготу по налогообложению международных посылок, продавая свой товар через логистические склады, организованные на территории Польши», — пояснил Гетманцев.

Гетманцев опроверг информацию, что эту норму пролоббировали крупные ритейлеры. «Нет, это неправда. У нас есть законопроект № 5810, разработанный еще три года назад. Кабинет Министров подал его еще до полномасштабной войны на выполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС, согласно которому облагаться налогом должны международные посылки начиная от «нулевой» стоимости. И, я думаю, когда в 2024 году Минфин разрабатывал налоговый законопроект, то упомянул об этом резерве и включил его в документ.

Напомним, согласно действующему законодательству не облагаются налогом посылки из-за границы стоимостью до 150 евро. Кабинет Министров предложил снизить планку до 45 евро. Однако в доработанном проекте повышения налогов эта норма отсутствует.

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