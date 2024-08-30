«Налог на Google»: сколько технокомпании заплатили в украинский бюджет за полгода — Finance.ua
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«Налог на Google»: сколько технокомпании заплатили в украинский бюджет за полгода

Казна и Политика
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«Налог на Google»: сколько технокомпании заплатили в украинский бюджет за полгода
«Налог на Google»: сколько технокомпании заплатили в украинский бюджет за полгода
В бюджет Украины поступило 5,289 млрд гривен от «налога на Google» по результатам декларирования за первое полугодие.
Об этом написал в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Недавно завершилась кампания декларирования обязательств по НДС за I полугодие 2024 года нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Поэтому получили положительный результат. Отчитались 122 плательщика, которыми задекларировано 56,9 млн евро, 68,4 млн долл. США. Это эквивалент 5,289 млрд гривен», — отметил Гетманцев.
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По его словам, за квартал одновременно возросло количество плательщиков налога на Google, сумма начислений по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличилась на 1,431 млрд гривен.
В I полугодии 2024 года привлечены к налогообложению еще 15 налогоплательщиков, среди которых:
  • Aylo Billing Limited и Aylo Freesites LTD (предоставление услуг развлечений для взрослых);
  • Bright Market, LLC (платформа для глобальной коммерции);
  • Aptoide, SA (магазин и платформа по распространению игровых приложений) и другие.
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Лидеры среди плательщиков НДС по цифровым услугам не изменились. Первенство за такими мировыми гигантами как:
  • Google;
  • Apple;
  • Meta Platforms;
  • Valve Corporation;
  • Etsy.
Напомним, в июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект № 4184, который, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.
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Закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины.
Лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, завершили декларирование за IV квартал 2023 года. 96 поданных деклараций обеспечат поступление в бюджет на сумму 2,513 млрд грн (30,1 млн евро и $34,4 млн).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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