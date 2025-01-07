«Налог на Google»: Гетманцев сообщил о рекордных поступлениях в 2024 году — Finance.ua

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«Налог на Google»: Гетманцев сообщил о рекордных поступлениях в 2024 году

Казна и Политика
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«Налог на Google»: Гетманцев сообщил о рекордных поступлениях в 2024 году
«Налог на Google»: Гетманцев сообщил о рекордных поступлениях в 2024 году
Поступления в государственный бюджет от «налога на Google» в 2024 году составили 11,2 млрд гривен.
Об этом глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram-канале.
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«Поступления так называемого налога на Google из года в год растут. Так, если в год введения поступления составили 4,3 млрд грн, в 2023 году — 8 млрд грн, то уже в 2024 году поступления составили 11,2 млрд грн, что почти в 4 раза превышает сумму, которую рассчитывали получить по результатам выполнения закона. Ожидаем, что следующие инициативы по имплементации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II имеют такой же успех, как и „налог на Google“», — написал он.
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Ранее он сообщал, что в сводный бюджет в 2024 году поступило на 5,7 млрд грн больше налогов и сборов от участников рынка топлива, чем за предыдущий год.
Также Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов: «Относительно новости о тысячах ФЛП, которые закрылись в результате принятия ресурсного закона о финансировании армии. За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Так, по состоянию на 01.12.2024 количество ФЛП составляет 2 076,7 тыс., из них зарегистрированных в этом году 272,9 тыс., что больше по сравнению с началом года на 83,6 тыс. человек».
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Справка Finance.ua:

  • Крупнейшими плательщиками НДС с цифровых услуг являются Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику.
  • Их платежи в июле-сентябре выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5 процентов и составили 21 млн евро.
  • Fenix ​​International Limited, предоставляющий услуги индустрии развлечений для взрослых OnlyFans, заплатил в текущем году почти 1 млн дол США НДС (в 2022 году — 889,5 тыс. долл. США).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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