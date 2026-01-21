Нафтогаз в 2025 году пробурил 140 новых скважин Сегодня 12:19 — Энергетика

Нафтогаз в 2025 году пробурил 140 новых скважин

Нафтогаз может поддерживать высокие темпы бурения, однако требует дополнительного финансирования.

Об этом сказал во время панели в Украинском доме в Давосе глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

«В прошлом году пробурили 140 новых скважин — это самое большое количество в Европе. Мы можем бурить еще больше, но нам нужно привлечь дополнительное финансирование», — сказал Корецкий.

У Нафтогаза есть вся необходимая 3D-сейсмику на месторождении газа «Дельфин». Компания готова начать подготовку к бурению. По словам Корецкого, такое месторождение привлекательно для инвесторов для совместной разработки лицензий.

«Проекты Нафтогаза — это огромная инвестиционная возможность для Американо-украинского инвестиционного фонда. Думаю, один из наших проектов будет среди первых для него», — отметил Корецкий.

Он добавил, что общие проекты с американцами находятся на стадии обсуждения.

Как сообщалось, в 2025 году Группа Нафтогаз импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.

Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» официально заявили, что информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения на Хмельнитчине не соответствует действительности.

Укрінформ

