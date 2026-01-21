0 800 307 555
Нафтогаз в 2025 году пробурил 140 новых скважин

Энергетика
Нафтогаз может поддерживать высокие темпы бурения, однако требует дополнительного финансирования.
Об этом сказал во время панели в Украинском доме в Давосе глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
«В прошлом году пробурили 140 новых скважин — это самое большое количество в Европе. Мы можем бурить еще больше, но нам нужно привлечь дополнительное финансирование», — сказал Корецкий.
У Нафтогаза есть вся необходимая 3D-сейсмику на месторождении газа «Дельфин». Компания готова начать подготовку к бурению. По словам Корецкого, такое месторождение привлекательно для инвесторов для совместной разработки лицензий.
«Проекты Нафтогаза — это огромная инвестиционная возможность для Американо-украинского инвестиционного фонда. Думаю, один из наших проектов будет среди первых для него», — отметил Корецкий.
Он добавил, что общие проекты с американцами находятся на стадии обсуждения.
Как сообщалось, в 2025 году Группа Нафтогаз импортировала 5,7 миллиарда кубометров газа, чтобы обеспечить прохождение отопительного сезона.
Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» официально заявили, что информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения на Хмельнитчине не соответствует действительности.
По материалам:
Укрінформ
