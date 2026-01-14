В «Нафтогазе» прокомментировали информацию о введении графиков ограничения газа Сегодня 16:35 — Энергетика

В НАК «Нафтогаз Украины» официально заявили, что информация о якобы введении графиков ограничения газоснабжения на Хмельнитчине не соответствует действительности.

Об этом сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, комментируя сообщения, распространяемые в телеграм-каналах.

По его словам, никаких ограничений на поставку газа ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины нет и не планируется. Все потребители снабжаются газом в полном объеме, несмотря на систематические атаки россии на газовую инфраструктуру.

В Нафтогазе подчеркнули, что подобные сообщения заведомо недостоверны и имеют признаки целенаправленной дискредитационной кампании.

«Прошу быть внимательными и доверять только проверенной информации. Не распространять манипуляции и откровенную чепуху», — подчеркнул Корецкий.

