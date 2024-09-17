«Нафтогаз» намерен пройти зиму с украинским газом, газ за границей за кредит ЕБРР покупается про запас — Чернышев — Finance.ua
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«Нафтогаз» намерен пройти зиму с украинским газом, газ за границей за кредит ЕБРР покупается про запас — Чернышев

Энергетика
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«Нафтогаз» намерен пройти зиму с украинским газом, газ за границей за кредит ЕБРР покупается про запас — Чернышев
«Нафтогаз» намерен пройти зиму с украинским газом, газ за границей за кредит ЕБРР покупается про запас — Чернышев
НАК «Нафтогаз Украины» в этом году нарастил добычу природного газа и намерен пройти зиму за счет только украинского газа, также имеет запас закупленного за рубежом за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) газа.
Об этом сообщил председатель правления Алексей Чернышев в кулуарах 20-й ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве.
«С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну «, — сказал он журналистам.
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Чернышев отметил, что для компании это обычная технологическая процедура, которую она осуществляет ежегодно, в частности, она применялась и год назад.
«В прошлом году у нас была (кредитная линия ЕБРР. — Ред.) EUR300 млн, в этом году — EUR200 млрд, даже меньше. Все потребности украинских потребителей обеспечены украинским газом», — подчеркнул председатель правления.
Комментируя вопрос использования иностранными газовыми трейдерами украинских газовых хранилищ (ПХГ), Чернышев констатировал, что в этом году динамика низкая.
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«Нам хотелось бы гораздо больше, иногда трейдеры даже что-то забирают. Существуют всем очевидные вызовы, поэтому рассчитываем сейчас преимущественно на свой (газ). А мы так и планировали», — отметил он.
Председатель правления уточнил, что прямо сейчас динамика «низкая отрицательная», но подводить итоги необходимо в конце года.
Как сообщалось, в конце 2022 года «Нафтогаз» привлек кредит ЕБРР под госгарантии на EUR300 млн, благодаря чему был создан резервный запас природного газа в объеме 748 млн куб. м в режиме «таможенный склад» (ТС).
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Новое соглашение о кредите ЕБРР «Нафтогазу» на EUR200 млн под госгарантии было подписано в ноябре 2023 года. Тогда отмечалось, что оно вступит в силу после оформления госгарантий. Кредитный риск с банком разделили Норвегия и Нидерланды.
Режим ТС позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных пошлин при дальнейшей его транспортировке с территории страны.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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