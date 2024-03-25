Началась регистрация на денежную помощь в шести областях: сколько и как можно получить — Finance.ua

Началась регистрация на денежную помощь в шести областях: сколько и как можно получить Сегодня 17:00

Началась регистрация на денежную помощь в шести областях: сколько и как можно получить

В воскресенье, 24 марта 2024 года, открыта онлайн регистрация на многоцелевую денежную помощь от ERC Ukraine / Эстонский совет по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщили на сайте организации.

Кто может получить

Многоцелевая денежная помощь предоставляется наиболее уязвимым категориям населения для покрытия базовых потребностей, включая продукты питания, средства гигиены и временное жилье. Размер многоцелевой денежной помощи: 3600 грн в месяц на 1 члена домохозяйства в течение 3-х месяцев.

Программа направлена ​​на помощь домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода, относящимся к уязвимым категориям и на момент обращения находящихся в указанных регионах.

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Шаг 1: узнайте, имеете ли вы право на многоцелевую денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев

В настоящее время программа доступна домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода, которые относятся к уязвимым категориям и на момент обращения находятся в указанных регионах. Приоритетные уязвимые группы:

Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/одиноким отцом

Домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем

Домохозяйства с беременными женщинами

Домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет

Домохозяйства с детьми до 2 лет

Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы

Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении

Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+)

Домохозяйства, у которых полностью или частично разрушено жилье

Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий

Гуманитарная многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе индивидуальной оценки домохозяйств с учетом различных социально-экономических критериев и критериев уязвимости. Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. Наличие категории является необходимым условием для участия в программе, но не гарантирует получения денежной помощи.

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Решение о предварительном одобрении принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем, представляющим домохозяйство в коммуникации с командой Эстонского совета по делам беженцев. Многоцелевая денежная помощь перечисляется на банковский счет, указанный главным заявителем.

Срочная многоцелевая денежная помощь: домохозяйства, перемещенные в течение последнего месяца, вынужденно эвакуированные или непосредственно пострадавшие от обстрела/ракетного удара в зоне действия программы, могут подать срочный онлайн запрос о предоставлении многоцелевой денежной помощи в соответствующем разделе ниже. В таком случае факт наступления одного из указанных событий должен быть подтвержден соответствующими документами.

Домохозяйства, получающие аналогичную помощь от других гуманитарных организаций, будут исключены из программы оказания помощи от Эстонского совета по делам беженцев.

Домохозяйства, имеющие на это право, могут получать многоцелевую денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев не чаще одного раза в год. Исключения: повторно подать заявление на получение многоцелевой денежной помощи можно не ранее, чем через шесть месяцев после получения предыдущей выплаты, если домохозяйство приобрело новый статус уязвимости на момент повторного обращения.

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Эти правила не распространяются на наиболее уязвимые домохозяйства, относящиеся к категориям, имеющим право на получение срочной денежной помощи.

Примечание: домохозяйства могут обращаться за помощью к другим гуманитарным организациям по истечении трехмесячного периода оказания помощи без необходимости ожидания при соблюдении критериев отбора каждой организации.

Шаг 2: зарегистрируйтесь на получение многоцелевой денежной помощи

Физическая регистрация

Сообщаем, что регистрация на получение денежной помощи через колл-центр временно приостановлена. Это связано с расширением возможностей нашей команды по проведению выездной физической регистрации в целевых общинах.

Команда Эстонского совета по делам беженцев определяет локации для проведения физической регистрации, имеющие высокие гуманитарные нужды, в координации с ООН и другими гуманитарными партнерами. Информация о местах регистрации будет доведена до сведения пострадавшего населения через органы местной власти на уровне населенных пунктов.

Онлайн регистрация

Если вы находитесь в зоне действия программы и имеете особые обстоятельства (в частности, внезапные и неожиданные события, связанные с военными действиями, и/или другие основания, дающие право на получение срочной помощи), вы можете подать онлайн-запрос здесь:

Регистрация будет открыта по понедельникам и в течение времени, которое соответствует нашим операционным возможностям и для предварительно отобранных целевых общин с высокими гуманитарными потребностями, в координации с ООН и другими гуманитарными партнерами.

Мы сообщим вам о результатах рассмотрения вашего запроса по электронному адресу, указанному в запросе. Пожалуйста, внимательно прочтите условия, прежде чем подавать запрос!

Шаг 3: заполните онлайн-форму

Если ваше обращение было предварительно одобрено, вы можете перейти к заполнению онлайн-формы. Чтобы начать заполнять онлайн-форму, вам нужно ввести свой мобильный телефон. Если ваш мобильный телефон утвержден, вы можете заполнять онлайн-форму здесь:

Шаг 4: Ожидайте, когда ваша заявка будет обработана

После заполнения онлайн-формы наши специалисты просмотрят информацию, которую вы предоставили, и при необходимости проинформируют о необходимости предоставления дополнительной информации на электронную почту, указанную в онлайн-форме. После финального подтверждения платеж будет произведен на ваш банковский счет. Для этого вам нужно ввести номер телефона и идентификационный налоговый номер:

Все детали и регистрация по ссылке: https://register.pagulasabi.ee/…/programa

Напомним, с 1 марта в Украине был изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев.

Справка Finance.ua:

Согласно прошлогодним изменениям, помощь на проживание ВПЛ стала срочной выплатой, которая ограничивается шестимесячным периодом.

В то же время изменения в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ (далее — Порядок), вступившие в силу с 1 марта, определили категории лиц, которые могут претендовать на продление выплат еще на один шестимесячный период. К таким ВПЛ относятся и украинцы почтенного возраста.

Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать помощь на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.

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