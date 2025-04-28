Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке в два раза на прошлой неделе — Finance.ua

Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке в два раза на прошлой неделе Сегодня 15:44

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 21 по 25 апреля в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей до 618,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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За отчетную неделю Нацбанк купил 0,8 млн долларов, в то время как продал 618,9 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года Нацбанк купил 34,34 млн долларов, в то время как продал 10 860,23 млн долларов.

За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.

За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн. долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.

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Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года. НБУ отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды. Национальный банк Украины ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также упразднил перечень валют для ежемесячного установления официального курса.

Українські Новини По материалам:

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