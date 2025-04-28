Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке в два раза на прошлой неделе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке в два раза на прошлой неделе

47
Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 21 по 25 апреля в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей до 618,1 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Читайте также
За отчетную неделю Нацбанк купил 0,8 млн долларов, в то время как продал 618,9 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.
С начала года Нацбанк купил 34,34 млн долларов, в то время как продал 10 860,23 млн долларов.
Читайте также
За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн. долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.
Читайте также
Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года. НБУ отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды. Национальный банк Украины ввел новые подходы к определению перечня валют, к которым официальный курс гривны устанавливается ежедневно, а также упразднил перечень валют для ежемесячного установления официального курса.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems