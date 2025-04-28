НБУ создает реестр, который повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы — Finance.ua
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НБУ создает реестр, который повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы

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НБУ создает реестр, который повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы
НБУ создает реестр, который повлияет на доступ к кредитам и карьерные перспективы
Национальный банк Украины завершает разработку законопроекта о платежной дисциплине. Попадание в черный список чревато серьезными последствиями.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Олейник в интервью NV.

Кто попадет в реестр

По его словам, в реестр будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, и предприятий, в которых установлены факты мискодинга (схемы манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей).
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При этом НБУ будет распорядителем реестра, но наполнять его и отвечать за внесенные данные будут поставщики платежных услуг и банки.
«Попадание в него наложит определенные ограничения на пользователя в части возможности совершать переводы сверх определенных лимитов», — рассказал Олийнык.
Он отметил, что проблема касается не только людей в затруднительном положении, но и молодежи, которая сознательно продает данные, что может повлиять на будущую карьеру или может быть негативно оценено при поступлении на госслужбу, или на возможность в будущем получать кредиты.

Лимиты на переводы

Напомним, с 1 октября 2024 года НБУ установил ограничения на исходные переводы с карты на карту (P2P) в сумме до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.
В декабре крупнейшие банки подписали меморандум о лимитах на переводы. Меморандум распространяет ограничения и на переводы через систему IBAN.
Если документально подтвержденного дохода нет, то действуют установленные банками лимиты на переводы, которые распространяются на переводы по реквизитам IBAN, на операции, проводимые:
— клиентами «высокого» уровня риска — в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;
— клиентами «среднего» и «низкого» уровня риска:
  • с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
  • с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что для борьбы с финансовым мошенничеством, особенно с незаконными схемами, где используют подставных лиц (дропов) для проведения сомнительных или преступных финансовых операций, НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов;
  • человек, который попадет в этот реестр дропов, будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Однако для него будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
По материалам:
РБК-Україна
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