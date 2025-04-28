Украина получит рекордную финансовую помощь, — отчет НБУ Сегодня 09:41 — Казна и Политика

Украина получит рекордную финансовую помощь, — отчет НБУ

В этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

Об этом свидетельствует « Инфляционный отчет » Национального банка за апрель 2025 года.

«В 2025 году ожидается рекордная международная финансовая помощь, которой будет достаточно как для покрытия бюджетных расходов в этом году, так и для формирования буфера ликвидности на следующий год, когда объемы помощи, вероятно, начнут снижаться», — говорится в обзоре.

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В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов в 2025 году, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.

В 2025 году большая часть внешней финансовой поддержки поступит в рамках механизма ERA Loans. Остальные средства по этой программе будут получены в течение следующих лет. Часть этого финансирования будет направлена ​​непосредственно на оборонные расходы.

Кроме того, ожидаются транши по программам Ukraine Facility и МВФ, пояснили в НБУ.

Международные резервы

Значительные поступления в этом году также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили в НБУ.

Однако из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47−49 млрд долларов в 2026—2027 годах.

Однако такие объемы будут оставаться достаточными и составлять около 100% минимально необходимого уровня по композитному критерию МВФ, добавили в НБУ.

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