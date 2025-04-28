Украина получит рекордную финансовую помощь, — отчет НБУ
В этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка за апрель 2025 года.
«В 2025 году ожидается рекордная международная финансовая помощь, которой будет достаточно как для покрытия бюджетных расходов в этом году, так и для формирования буфера ликвидности на следующий год, когда объемы помощи, вероятно, начнут снижаться», — говорится в обзоре.
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В базовом сценарии прогноза предполагается получение 55 млрд долларов в 2025 году, 17 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027 году.
В 2025 году большая часть внешней финансовой поддержки поступит в рамках механизма ERA Loans. Остальные средства по этой программе будут получены в течение следующих лет. Часть этого финансирования будет направлена непосредственно на оборонные расходы.
Кроме того, ожидаются транши по программам Ukraine Facility и МВФ, пояснили в НБУ.
Международные резервы
Значительные поступления в этом году также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка, отметили в НБУ.
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Однако из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47−49 млрд долларов в 2026—2027 годах.
Однако такие объемы будут оставаться достаточными и составлять около 100% минимально необходимого уровня по композитному критерию МВФ, добавили в НБУ.
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