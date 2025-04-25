Нам следует быть финансово подготовленными к любым сценариям в следующем году, — министр финансов — Finance.ua
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Нам следует быть финансово подготовленными к любым сценариям в следующем году, — министр финансов

Казна и Политика
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Нам следует быть финансово подготовленными к любым сценариям в следующем году, — министр финансов
Нам следует быть финансово подготовленными к любым сценариям в следующем году, — министр финансов
Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил на встрече финансового блока стран G7 в ходе рабочего визита в Вашингтон в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка и Европейской Комиссии.
Марченко призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность, чтобы украинцы могли эффективно противостоять врагу и обеспечить мирное будущее. Во время выступления была также отмечена важность продолжения поддержки в 2026 году.
«В текущем году бюджетная поддержка от ключевых партнеров составляет 16,8 млрд долларов США. Благодаря нашему слаженному сотрудничеству, потребности во внешнем финансировании на текущий год полностью обеспечены. В то же время мы должны оставаться финансово подготовленными к любому развитию событий. В любых условиях, в 2026 году, международная поддержка остается критически важной для сохранения финансовой стабильности, восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций», — сказал он.
Напомним, что потребность во внешнем финансировании в 2025 году остается значительной и составляет 39,3 млрд долларов США.

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)

Министр финансов отметил реализацию механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере 50 млрд долларов США. Это средства, которые будут погашаться и будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов россии.
Украина уже заключила соглашения со странами G7 и Еврокомиссией. Средства поступают в государственный бюджет стабильно и предсказуемо, что позволяет своевременно и полностью финансировать все приоритетные расходы.
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Следующим шагом должна стать полная конфискация суверенных активов страны-агрессора. И как подчеркнул министр финансов, это можно сделать при политическом решении стран G7.
Во время выступления Марченко также отметил укрепление финансовой системы Украины. Благодаря росту внутренних доходов и стабильному финансированию страна постепенно уменьшает дефицит бюджета.
  • По результатам І квартала 2025 года доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 1 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
  • Кроме того, благодаря выпуску государственных облигаций в бюджет уже привлечено 3 млрд долларов США в 2025 году.
  • Сокращение дефицита бюджета прогнозируется до 19,4% ВВП в 2025 году с 24% в 2024 году.
Это результат последовательной работы правительства Украины и системных реформ, которые реализуются в тесной координации с международными партнерами.
Марченко отметил успешное прохождение седьмого пересмотра программы МВФ — лучший результат за всю историю сотрудничества Украины с Фондом. Кроме того Украина демонстрирует эффективное выполнение индикаторов Плана Украины для инструмента EU Ukraine Facility и условий программ Всемирного банка.
По материалам:
Finance.ua
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