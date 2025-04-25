Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии — Finance.ua

Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии Сегодня 15:46 — Энергетика

Нацбанк улучшил оценку дефицита электроэнергии

Быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической инфраструктуры, развитие распределенной генерации электроэнергии и мощностей возобновляемых источников электроэнергии на фоне сохранения устойчивого импорта э/э позволяют улучшить оценку дефицита э/э на прогнозном горизонте.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (апрель 2025 года).

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В 2025 году дефицит э/э с учетом импорта оценивается на уровне 3% (4% в Инфляционном отчете за январь 2025 года), в 2026 году — 1% (2%) и почти исчезнет в 2027 году (1%).

Отрицательный вклад ограничений энергоснабжения в изменение реального ВВП сократится. Ежегодный импорт э/э составит около 0,5 млрд долларов в 2025—2027 годах, отметили в НБУ.

Риски дальнейших разрушений и увеличение дефицита остаются весомыми (25−50%). Их реализация будет еще больше ограничивать рост ВВП и давить на инфляцию.

Напомним, вклады в Фонд поддержки энергетики Украины доноров достигли €1,2 млрд . Первой страной, поддержавшей инициативу создания Фонда, стала Дания с вкладом 500 тысяч евро. В настоящее время анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают 1,2 млрд евро, он объединил 33 донора из 22 стран, среди которых государства, частные компании, корпорации, международные организации.

Помощь получили около 70 украинских энергетических компаний из всех регионов страны.

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