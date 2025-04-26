Следует ли ожидать дефицита электроэнергии летом — Finance.ua

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Следует ли ожидать дефицита электроэнергии летом

Энергетика
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Следует ли ожидать дефицита электроэнергии летом
Следует ли ожидать дефицита электроэнергии летом
В летние месяцы может возникнуть дефицит электроэнергии в вечернее время.
Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире «Киев24».
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«Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение, будет проводиться ремонтная кампания. Генерации будет меньше. В то же время, в летние дневные часы генерация будет из солнечных электростанций, но это нас не спасает в вечерние часы. Поэтому, с большой вероятностью, в значительные жаркие дни в вечерние часы мы будем иметь незначительный дефицит», — сказал он.

Как избежать дефицита электроэнергии

По его словам, единственный способ избежать дефицита — это увеличить импорт.
На государственном уровне для этого необходимо, чтобы комиссия подняла предельные цены на рынке электроэнергии, чтобы импортеры могли импортировать электрическую энергию из-за границы, чтобы можно было покрывать этот дефицит.
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«На частном уровне я советую воспользоваться государственной программой льготного кредитования и установить на частный дом свою солнечную электростанцию ​​и накопители электрической энергии. В день генерируете и храните электрическую энергию, а в вечерние часы пик у вас не будет никогда отключения. И вам не нужно будет платить государству, вы будете платить самому себе. И вы не будете платить за электрическую энергию», — добавил депутат.
Он отметил, что такая программа льготного кредитования до сих пор действует и рассчитана на 10 лет. Она предусматривает сумму до 480 тысяч гривен и полностью беспроцентная.
«Поэтому каждому из нас нужно готовиться и быть энергонезависимым», — подытожил Нагорняк.
По материалам:
УНІАН
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