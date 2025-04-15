Строительство новой генерирующей мощности: победителями конкурса Укрэнерго стали 13 проектов — Finance.ua
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Строительство новой генерирующей мощности: победителями конкурса Укрэнерго стали 13 проектов

Энергетика
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Комиссия НЭК «Укрэнерго» по проведению конкурса на строительство новой генерирующей мощи признала победителями отбора 13 проектов от 7 компаний.
Соответствующее решение утверждено на заседании комиссии 11 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.
В приоритетной зоне признаны победителями следующие предложения:
  • ЧАО «Кривой Рог Цемент» (9,4 МВт, 9,2 МВт и 9,2 МВт на Днепропетровщине) — по 400 тыс. евро за 1 МВт;
  • СП «Агродар» (16,1 МВт на Черниговщине) — 557,1 тыс. евро за 1 МВт;
  • ООО «Агрохолдинг Радосвит:» (9,2 МВт в Киевской области; 40,9 МВт, 16,1 МВт и 13,8 МВт в Черниговской области) — по 557,1 тыс. евро за 1 МВт.
  • В неприоритетной зоне победили следующие предложения:
  • ООО «Павер Один» (2 проекта 9,2 МВт на Закарпатье) — 300 тыс. евро за 1 МВт по одному проекту и 400 тыс. евро за 1 МВт по второму;
  • ООО «Магнат Энерго» (79 МВт в Ивано-Франковской области) — 549,6 тыс. евро за 1 МВт;
  • СП «Агродар» (63,2 МВт в Ивано-Франковской области) — 557,1 тыс. евро за 1 МВт;
  • ООО «Норт Ленд» (6,9 МВт в Ивано-Франковской области) — 648 тыс. евро за 1 МВт;
  • ООО «Станция Индустриальная» (25 МВт в Ивано-Франковской области) — 780 тыс. евро за 1 МВт.
Все ценовые предложения указаны с НДС.
Проекты ПАО «Укрнафта», ООО «Инжур Энерджи» и ООО «Далорт» были отклонены из-за того, что их ценовое предложение превышало предельную цену закупки (854977,5 евро за 1 МВт).
К приоритетной зоне размещения объектов генерации относятся Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области.
По материалам:
Укрінформ
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