Фонду поддержки энергетики Украины три года: взносы доноров составили €1,2 млрд — Finance.ua

Фонду поддержки энергетики Украины три года: взносы доноров составили €1,2 млрд Сегодня 17:24 — Энергетика

Фонду поддержки энергетики Украины три года: взносы доноров составили €1,2 млрд

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. За это время он стал эффективным инструментом международной помощи в энергетической сфере.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«Фонд поддержки энергетики стал важным инструментом оказания международной помощи. Почти все энергетические компании Украины обращались за помощью в Фонд поддержки, получали необходимое оборудование и продолжают активно сотрудничать», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Какую помощь предоставили через Фонд

Первой страной, поддержавшей инициативу создания Фонда, стала Дания с взносом 500 тысяч евро. В настоящее время анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают 1,2 млрд евро, он объединил 33 донора из 22 стран, среди которых государства, частные компании, корпорации, международные организации.

Помощь получили около 70 украинских энергетических компаний из всех регионов страны. В частности, около 150 тыс. единиц оборудования уже доставили конечным приобретателям. Приоритет предоставляется оборудованию по восстановлению электроснабжения, трансформаторам, генераторам, кабельной продукции, автотехнике и т. д.

Читайте также Банки профинансировали восстановление энергетики почти на 17 млрд грн

«Искренне благодарим все страны, которые становятся донорами Фонда и продолжают поддержку украинской энергетики. Благодарим наших партнеров из Энергетического Сообщества за непоколебимую позицию в поддержке Украины и создании такого Фонда, за четкую и эффективную организацию всех процессов. Благодарим Европейскую Комиссию за поддержку и лично Кадри Симсон, которая постоянно поддерживала и прилагала много усилий для его развития», — подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас важно продолжать эффективное сотрудничество, не терять темпы и увеличивать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.

«Мы должны и дальше объединять наши усилия, чтобы выстоять уже следующей зимой!» — резюмировал глава Минэнерго.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.