Нацбанк посоветовал банкам поискать потенциальных коллаборантов среди сотрудников — Finance.ua

Нацбанк посоветовал банкам поискать потенциальных коллаборантов среди сотрудников Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Нацбанк посоветовал банкам поискать потенциальных коллаборантов среди сотрудников

Национальный банк Украины (НБУ) посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.

Соответствующее письмо с рекомендациями по усилению кибербезопасности банковской системы НБУ направил украинским банкам.

В документе Нацбанк отмечает систематические комплексные атаки на информационные системы, объекты критической инфраструктуры (ОКИ) и обеспечивающие их функционирование организации с целью похищения данных, осуществления DDoS-атак и уничтожения инфраструктуры.

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Во избежание этих рисков регулятор также рекомендовал банкам убрать ненужные внутренние сервисы с сетевого периметра, использовать для удаленного доступа VPN или другие специализированные решения с обязательным использованием многофакторной аутентификации (MFA). Также Нацбанк призвал банки минимизировать доступ к сети и повысить контроль для сторонних организаций и контрагентов.

Согласно письму, Нацбанк рекомендовал финучреждениям отработать сценарии отказа в обслуживании и процедуры смены провайдера, а также сценарии компрометации дата-центра (ДЦ) и перевода сервисов на другой ДЦ.

Среди других рекомендаций — создание эталонных холодных копий критических систем, серверов и конфигураций, хранящихся на отдельных носителях без доступа к сети.

Кроме того, НБУ предлагает банкам повысить контроль над действиями привилегированных пользователей, изолировать и организовать жесткий контроль доступа к системам управления инфраструктурой (системы виртуализации, управления сетью, резервного копирования, защиты и т. п. ) и, если есть такая возможность, использовать РАМ (Privileged Access Management) системы в этих целях.

Регулятор также посоветовал финучреждениям применять жесткие правила фильтрации (egress rules) для предоставления доступа информационных систем в Интернет. В этой части НБУ также призвал банки осуществлять мониторинг изменений прав пользователей и внесения изменений в групповые политики.

Как сообщалось, 12 декабря 2023 года крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» подвергся разрушительной хакерской атаке, которая привела к полному прекращению предоставления услуг.

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По данным Службы безопасности Украины, к кибератаке причастны российские хакеры, которые находились в системе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар», по крайней мере, с мая 2023 года. По оценкам СБУ, хакеры могли похитить личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, похитить аккаунты Telegram.

В свою очередь в пресс-службе «Киевстара» утечку персональных данных клиентов отрицали, а обнародование данных о ходе расследования называли преждевременным.

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