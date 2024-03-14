Украина в марте-апреле может получить более 10 млрд долларов помощи, — глава НБУ Сегодня 16:14

Фото: forbes.ua, forbes.ua

Риск недостаточности международного финансирования для Украины сохраняется. Однако в последнее время наблюдались позитивные сдвиги в этом вопросе.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«В общем, в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Активизация поступлений внешней помощи в ближайшее время позволит существенно нарастить объем международных резервов», — сказал он.

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Пышный напомнил, что в конце февраля Совет ЕС одобрил начало инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024−2027 годы. В его рамках уже в марте Украина должна получить переходное финансирование в размере 4,5 млрд евро.

«Украина также достигла соглашения на уровне персонала по третьему пересмотру программы с Международным валютным фондом и ожидает решения Совета директоров Фонда через неделю», — сказал глава НБУ.

Как добавил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, частично валюта с этой помощью будет продана на рынке.

«Фактически эти средства поступят в бюджет и сразу станут нашими международными резервами. Эта валюта не пойдет напрямую на валютный рынок. В то же время, эти средства будут использованы правительством для того, чтобы профинансировать свои расходы. Часть из них, скорее всего, будет использована и также отразится на состоянии валютного рынка», — сказал он.

Николайчук отметил, что для НБУ важно, чтобы правительство и Минфин «избегали шоковых вливаний ликвидности в систему», как обычно происходит в декабре.

«В течение года эти колебания ликвидности более или менее ритмичны. Каких-то дополнительных шоков мы не ожидаем», — сказал он.

Напомним, Украина и Европейский Союз 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте. Остальное из этой суммы — 1,5 млрд евро — Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Совет директоров Международного валютного фонда намерен во второй половине марта рассмотреть предоставление Украине транша на 880 млн долларов.

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