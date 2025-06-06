Нацбанк оценил потери валютной выручки после завершения «торгового безвиза» — Finance.ua

Нацбанк оценил потери валютной выручки после завершения «торгового безвиза» Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Нацбанк оценил потери валютной выручки после завершения «торгового безвиза»

Во второй половине 2025 года Украина недополучит около 800 миллионов долларов валютной выручки после завершения «торгового безвиза».

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга по поводу монетарной политики, передает Экономическая правда.

Напомним, 6 июня завершается действие режима торгового безвиза, который с 2022 года позволял украинскому бизнесу беспошлинно экспортировать продукцию в страны ЕС. Теперь возвращаются довоенные ограничения — экспорт разрешат только в пределах квот. Украине будут доступны только 7/12 годовых объемов.

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По оценкам Нацбанка, потеря экспорта отразится на валютном рынке, но ситуация не станет критической. Николайчук пояснил, что часть агропродукции — в частности, кукуруза, яйца, сахар и мясо птицы — уже давно успешно конкурирует на рынке ЕС и продается туда без привязки к беспошлинному режиму.

Кроме того, важным положительным фактором остается работа Морского коридора. Она обеспечивает экспортные поставки и поддерживает общий объем торговли, что способствует поступлению валюты в страну.

«Валютный рынок точно не критический и может быть компенсирован соответствующими инструментами монетарной и валютно-курсовой политики», — отметил Николайчук.

По его словам, у НБУ есть все возможности для того, чтобы избежать негативных эффектов, сохранить стабильность курса и держать инфляцию на цели в 5%.

Совет ЕС продлил действие благоприятного режима торговли с Украиной железом и изделиями из стали. В то же время Европейская комиссия может приостановить выполнение регуляторного акта по отдельным изделиям на срок до 12 месяцев.

Економічна Правда По материалам:

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