Нацбанк на прошлой неделе продал рекордный объем валюты с начала года

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 марта на 30% по сравнению с предыдущей неделей до рекордных в текущем году 1344,35 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк не покупал долларов, в то время как продал 1344,35 млн долларов.

С начала года НБУ не покупал доллары, в то время как продал 9680,18 долларов.

За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн ​​долларов.

За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.

За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.

Напомним, наличный курс гривны в Украине показывает признаки укрепления. После нескольких недель ослабления национальная валюта начала восстанавливать позиции, реагируя как на реальные финансовые поступления, так и на ожидания рынка. О том, что стоит за новой тенденцией и надолго ли, рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.