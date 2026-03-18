Гривна укрепляет позиции: чего ждать дальше Сегодня 17:00 — Валюта

Наличный курс гривны в Украине показывает признаки укрепления. После нескольких недель ослабления национальная валюта начала восстанавливать позиции, реагируя как на реальные финансовые поступления, так и на ожидания рынка.

О том, что стоит за новой тенденцией и надолго ли, рассказал УНН кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Причины

По словам экономиста, ключевым фактором нынешнего укрепления гривны стали ожидания внешней финансовой поддержки. Речь идет как о фактических поступлениях, так и о политических сигналах относительно будущих кредитов. Конкретно они формируют настроение рынка и влияют на спрос и предложение валюты.

«Я думаю, прежде всего ожидание, что все-таки будет внешняя поддержка Украины. Мы понимаем, что как только появляются такие сигналы, как недавний первый транш МВФ — это сразу влияет на рынок. Сейчас также активно обсуждается возможность получения около 90 млрд евро от Европейского Союза на два года. То есть валюта заходит в страну, и это всегда способствует укреплению национальной денежной единицы», — объясняет кандидат экономических наук.

Экономист объясняет: валютный рынок работает по базовым законам спроса и предложения. Когда иностранной валюты становится больше, гривна автоматически получает поддержку. Однако даже положительные новости не гарантируют продолжительную стабильность.

«Это не значит, что гривна стала значительно сильнее. Скорее, мы видим изменение тенденции и после периода ослабления произошло определенное восстановление. Но рынки очень эмоциональны, они быстро реагируют на любые новости. Сегодня есть информация о помощи — гривна укрепляется. Завтра появляются сомнения и ситуация может измениться» — отмечает Иван Ус.

Дополнительным риском для курса остается существенный дефицит внешней торговли. По словам эксперта, только за первые два месяца года отрицательное сальдо уже достигло значительного уровня. Это создает давление на гривну, вне зависимости от краткосрочных новостей.

«Мы имеем отрицательное сальдо в 8,3 млрд долларов всего за два месяца. Ранее такая цифра за год считалась очень плохой новостью, а сейчас — это показатель за короткий период. Это значит, что общие тенденции остаются отрицательными, и их нельзя игнорировать», — подчеркивает эксперт.

