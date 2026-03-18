Курс доллара в банках и обменниках: чего ждать на этой неделе
В украинских банках в ближайшие дни ожидают заметных изменений курса наличного доллара. До конца недели (до 22 марта) он может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн.
Такой прогноз дает банкир Тарас Лесовой, пишет Oboz.ua.
Аналогичный коридор прогнозируется и для обменников.
Спреды и разница курсов останутся стабильными
Разница между курсами купли и продажи, по оценкам банкиров, существенно не изменится:
- в банках — до 0,5−0,6 грн;
- в обменниках — до 0,6−1 грн.
В то же время, разрыв между курсами покупки в разных учреждениях будет составлять 0,2−0,3 грн в банках и 0,3−0,5 грн в обменниках, а продажи — 0,1−0,2 грн и 0,3−0,5 грн соответственно.
Что будет влиять на валютный рынок
По словам Лесового, ситуацию на рынке в ближайшие дни будет определять баланс двух факторов:
- сезонное увеличение предложения валюты;
- спрос, формируемый под влиянием энергетических факторов.
В то же время, резких изменений в монетарной политике не ожидается, ведь стабильность гривны «остается ключевым элементом предсказуемости валютного рынка».
Почему гривна остается стабильной
Одним из главных факторов стабильности остаются значительные международные резервы НБУ — около 55 млрд долларов. Это создает запас прочности для валютного рынка.
Кроме того, рынок уже адаптировался к новым курсовым уровням. Диапазон 43−44 грн за доллар больше не вызывает резкой реакции, что способствует постепенной стабилизации наличного сегмента.
«Новые курсовые границы уже не провоцируют чрезмерную реакцию. Благодаря этому постепенно стабилизируется и наличный сегмент», — резюмировал Лесовой.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе гривна заметно ослабла — курс доллара превысил отметку 44 грн. В конце недели Нацбанк попытался сдержать падение.
Также мы писали, что по прогнозу эксперта Алексея Козырева, самые большие колебания пары евро-доллар ожидаются 18 и 19 марта. В эти дни курс может меняться в пределах 1−1,5 цента за евро.
Поделиться новостью
