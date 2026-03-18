0 800 307 555
ру
Курс доллара в банках и обменниках: чего ждать на этой неделе

Валюта
36
В украинских банках в ближайшие дни ожидают заметных изменений курса наличного доллара. До конца недели (до 22 марта) он может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн.
Такой прогноз дает банкир Тарас Лесовой, пишет Oboz.ua.
Аналогичный коридор прогнозируется и для обменников.

Спреды и разница курсов останутся стабильными

Разница между курсами купли и продажи, по оценкам банкиров, существенно не изменится:
  • в банках — до 0,5−0,6 грн;
  • в обменниках — до 0,6−1 грн.
В то же время, разрыв между курсами покупки в разных учреждениях будет составлять 0,2−0,3 грн в банках и 0,3−0,5 грн в обменниках, а продажи — 0,1−0,2 грн и 0,3−0,5 грн соответственно.
Читайте также

Что будет влиять на валютный рынок

По словам Лесового, ситуацию на рынке в ближайшие дни будет определять баланс двух факторов:
  • сезонное увеличение предложения валюты;
  • спрос, формируемый под влиянием энергетических факторов.
В то же время, резких изменений в монетарной политике не ожидается, ведь стабильность гривны «остается ключевым элементом предсказуемости валютного рынка».

Почему гривна остается стабильной

Одним из главных факторов стабильности остаются значительные международные резервы НБУ — около 55 млрд долларов. Это создает запас прочности для валютного рынка.
Кроме того, рынок уже адаптировался к новым курсовым уровням. Диапазон 43−44 грн за доллар больше не вызывает резкой реакции, что способствует постепенной стабилизации наличного сегмента.
«Новые курсовые границы уже не провоцируют чрезмерную реакцию. Благодаря этому постепенно стабилизируется и наличный сегмент», — резюмировал Лесовой.
Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе гривна заметно ослабла — курс доллара превысил отметку 44 грн. В конце недели Нацбанк попытался сдержать падение.
Также мы писали, что по прогнозу эксперта Алексея Козырева, самые большие колебания пары евро-доллар ожидаются 18 и 19 марта. В эти дни курс может меняться в пределах 1−1,5 цента за евро.
По материалам:
Finance.ua
Курс валютКурс доллараДолларГривна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems