Будет ли доллар по 45: экономист назвал причину падения гривны Сегодня 21:01 — Валюта

Экономист уверяет, что события на Ближнем Востоке пока не оказывают значительного влияния на валюту в Украине

Падение курса гривны не связано с войной на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передает «Громадське радіо» .

По его словам, у Национального банка достаточно инструментов, чтобы сдерживать резкие колебания на валютном рынке. В частности, речь идет о значительном объеме международных резервов.

Читайте также НБУ объяснил, почему сократились международные резервы Украины

Экономист отметил, что сейчас золотовалютные резервы Украины составляют около 57 млрд долларов, что является рекордным показателем.

«Национальный банк Украины существует как институт для того, чтобы гасить чрезмерные валютные колебания. Для этого у НБУ есть все возможности, имея рекордные золотовалютные резервы», — заявил Новак.

Он также предположил, что часть колебаний на валютном рынке может быть связана со спекулятивными настроениями, усиливающимися на фоне международных событий.

Может ли доллар вырасти до 45 грн

Новак признал, что доллар в мире действительно укрепляется. В периоды кризисов или войн инвесторы часто переводят часть капитала в доллары или американские ценные бумаги.

Впрочем, по его мнению, события на Ближнем Востоке не являются ключевым фактором для украинского валютного рынка, ведь для валютного баланса страны существенных изменений не произошло.

Экономист также предостерег, что ослабление гривны может привести к росту цен на импортные товары, которые, прежде всего, ощутят потребители.

В то же время, он отметил, что пока сложно прогнозировать, достигнет ли курс доллара 45 грн, как это предусмотрено в государственном бюджете на 2026 год. В предыдущие годы фактический курс часто оставался ниже заложенного в бюджете показателя.

Ранее мы сообщали, что март традиционно считается периодом укрепления гривны. Однако в 2026 году ситуация на валютном рынке пока что развивается по другому сценарию — доллар продолжает дорожать. Достигнет ли доллар 50 грн? Вот что говорит банкир.

