Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков — Finance.ua

Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев снял с повестки дня повышение налогов для банковского сектора до 50% в 2024 году. Против этого выступили Минфин, Нацбанк и Международный валютный фонд.

Об этом шла речь в ходе заседания рабочей группы в комитете по законопроекту о повышении налогов № 11 416-д, передает Forbes.

В частности, отмечается, что Минфин не поддержал эту идею из-за обеспокоенности возможностями банков инвестировать в ОВГЗ. В то же время, министерство рассчитывает дополнительно привлечь благодаря ОВГЗ более 200 млрд грн до конца года.

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По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, банки и так платят самый большой корпоративный налог. Кроме того, идею не поддерживает МВФ, добавила она.

Национальный банк также не поддержал идею дополнительно обложить банки. Как подчеркнула первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, для ряда банков это может привести к тому, что они не будут отвечать требованиям регулятора относительно достаточности капитала. В частности, это грозит двум госбанкам.

Ряд депутатов налогового комитета ВР, в частности его глава Даниил Гетманцев, не согласились с такой позицией. Впрочем, из-за позиции других органов Гетманцев снял этот вопрос с рассмотрения, поэтому повышение налогов для банков до 50% не появится в законопроекте о повышении налогов.

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Как сообщалось, Министерство финансов еще до этого совещания снизило ожидания поступлений в 2024 году от законопроекта о повышении налогов — со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что доработанный правительственный законопроект о повышении налогов претерпел значительные изменения, Верховная Рада рассмотрит его в начале сентября.

Напомним, Кабинет Министров одобрил и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предлагается повысить налоги на общую сумму 140 миллиардов гривен до конца года.

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Он предусматривает, что дополнительные налоговые поступления от повышения акцизов на табак и горючее составят 16,9 млрд грн, еще 3,3 млрд грн должны поступить от введения акциза на сладкие напитки. Кроме того, запланировано повышение военного сбора и других поступлений на общую сумму 121,8 млрд грн. Впрочем, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вместо повышения военного сбора депутаты могут предложить увеличение НДС.

В то же время, предлагается внести изменения в госбюджет на 2024 год, увеличив расходы на силы обороны и безопасности на 495,3 млрд грн. Кроме повышения налогов, профинансировать эту потребность Минфин предлагает за счет дополнительных поступлений от ОВГЗ на 220,1 млрд грн, еще 65,7 млрд грн планируют получить за счет экономии расходов на обслуживание и погашение госдолга, а 75,8 млрд грн — за счет перевыполнения плана доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года.

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