Нацбанк более чем вдвое сократил расходы на поддержку гривны — Finance.ua

Нацбанк более чем вдвое сократил расходы на поддержку гривны Сегодня 12:12 — Валюта

Нацбанк более чем вдвое сократил расходы на поддержку гривны

Спрос на валюту резко упал в начале 2025 года. Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Об этом сообщает НБУ

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НБУ в течение недели 30 декабря 2024 года — 3 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 744,10 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем рекордный объем с начала войны неделей ранее — 1,625 млрд долларов.

Спрос на валюту резко возрос в декабре и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

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В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекроет интервенции на межбанке.

Справка Finance.ua:

В декабре 2024 года население Украины приобрело в банках валюты на 2,936 млрд долларов (в эквиваленте), тогда как продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов.

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