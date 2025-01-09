На Житомирщине общине вернут более сотни гектаров сельхозземель стоимостью 2,3 млн грн — Finance.ua

На Житомирщине общине вернут более сотни гектаров сельхозземель стоимостью 2,3 млн грн Сегодня 21:20 — Казна и Политика

На Житомирщине общине вернут более сотни гектаров сельхозземель стоимостью 2,3 млн грн

На Житомирщине в коммунальную собственность Курненского сельского совета истребовано 103 га земли, незаконно находившихся в частной собственности общества. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о 30 земельных участках сельскохозяйственного назначения стоимостью 2,3 млн грн, находящихся в Житомирском районе.

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В январе 2023 г. местное сельхозпредприятие на значительный массив земли зарегистрировало за собой право частной собственности.

Установлено, что такие действия были совершены незаконно, без правоустанавливающих документов. Фактически общество использовало государственный акт на право коллективной собственности на землю бывшего КСП от 1995 года.

Это противоречит Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии рейдерству», согласно которому земли такой категории относятся к коммунальной собственности сельского совета.

Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Житомирской области и доказали противоправность действий сельхозпредприятия.

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После вступления решения суда в законную силу окружной прокуратурой будут приняты меры по его реальному исполнению.

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