На выплаты пенсий в июне уже направили 10,3 миллиарда — Finance.ua
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На выплаты пенсий в июне уже направили 10,3 миллиарда

Сегодня 08:25Казна и Политика
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На выплаты пенсий в июне уже направили 10,3 миллиардаНа выплаты пенсий в июне уже направили 10,3 миллиарда
Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в Facebook.
«На пенсионные выплаты направлено 10,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн на выплату пенсий через АО „Укрпочта“, 7,6 млрд грн через уполномоченные банки», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
Напомним, 2 июня на пенсионные выплаты уже было направлено 4 млрд грн.
В ПФУ также проинформировали, что с начала месяца предоставлено 99 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда, в том числе 3 июня — 29 тыс.

Справка Finance.ua:

  • с начала года на пенсионные выплаты направили 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом. То есть на 27 млрд 720 млн грн;
  • для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения;
  • пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируется повысить на 93 грн — с 1934 до 2027 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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