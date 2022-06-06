На выплаты пенсий в июне уже направили 10,3 миллиарда — Finance.ua

В ПФУ также проинформировали, что с начала месяца предоставлено 99 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда, в том числе 3 июня — 29 тыс.
Справка Finance.ua:
с начала года на пенсионные выплаты направили 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом. То есть на 27 млрд 720 млн грн;
для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения;
пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируется повысить на 93 грн — с 1934 до 2027 грн.