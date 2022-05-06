На восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогноз

Сегодня 21:02 — Казна и Политика

На восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогноз

Война забрала более 50% ВВП Украины и для того чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% — в течение 10 лет.

Как сообщила пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций, об этом рассказал председатель правления организации Игорь Бураковский в ходе конференции «После войны», состоявшейся в польской столице Варшаве.

«Экономическое восстановление — это не подарок международного сообщества. Это большой инвестиционный проект, в который также должна внести свой вклад и сама Украина. Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий как от власти, так и от общества. В частности, гражданское общество должно способствовать налаживанию регулярного, честного и ответственного диалога между гражданами и властью, а также предлагать эффективные решения соответствующих проблем», — цитирует Бураковского пресс-служба.

Также, по словам эксперта, гражданское общество должно стать драйвером мобилизации усилий по восстановлению.

«Оно, как выразитель разных политических, социальных, культурных интересов разного уровня и активный участник защиты Украины должно играть решающую роль в определении того, какое именно восстановление нужно стране», — подчеркнул аналитик.

Справка Finance.ua:

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