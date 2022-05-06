На восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогноз — Finance.ua
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На восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогноз

Сегодня 21:02Казна и Политика
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На восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогнозНа восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет — прогноз
Война забрала более 50% ВВП Украины и для того чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% — в течение 10 лет.
Как сообщила пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций, об этом рассказал председатель правления организации Игорь Бураковский в ходе конференции «После войны», состоявшейся в польской столице Варшаве.
«Экономическое восстановление — это не подарок международного сообщества. Это большой инвестиционный проект, в который также должна внести свой вклад и сама Украина. Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий как от власти, так и от общества. В частности, гражданское общество должно способствовать налаживанию регулярного, честного и ответственного диалога между гражданами и властью, а также предлагать эффективные решения соответствующих проблем», — цитирует Бураковского пресс-служба.
Также, по словам эксперта, гражданское общество должно стать драйвером мобилизации усилий по восстановлению.
«Оно, как выразитель разных политических, социальных, культурных интересов разного уровня и активный участник защиты Украины должно играть решающую роль в определении того, какое именно восстановление нужно стране», — подчеркнул аналитик.

Справка Finance.ua:

  • Европейский Союз вместе с международными финансовыми институтами и глобальными партнерами должен поддержать все этапы послевоенного восстановления Украины, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, продолжение реформ и будущее членство в Европейском Союзе, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств по всему миру на поддержку Украины;
  • украинцы подали 135 тысяч сообщений о поврежденном/разрушенном жилье. Общая площадь такого жилья сейчас составляет 9,4 миллиона квадратных метров.

Опыт победителей. Как Великобритания восстанавливала экономику после Второй мировой войны

По материалам: УНІАН
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