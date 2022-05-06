Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк — Finance.ua
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Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк

Вчора 08:00Особисті фінанси
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Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – ШулякДержава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк
Українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене/зруйноване житло. Загальна площа такого житла наразі становить 9,4 мільйона квадратних метрів.
Про це на зустрічі з компаніями Європейської Бізнес Асоціації повідомила голова партії «Слуга Народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій.

Кому компенсують першочергово?

Компенсування житла в першу чергу відбуватиметься для фізичних осіб та тільки для громадян України, повідомила нардеп.
«Буде й друга черга, куди буде включений бізнес та робота з втраченим, знищеним чи пошкодженим майном юридичних осіб, втім фізособи наразі в пріоритеті. Зокрема, в першу чергу йдеться про багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю, учасників бойових дій», — цитується у повідомленні Шуляк.
Для цього в першому читанні був ухвалений законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію житла та незавершеного будівництва метрами житлової площі, а не грошима.
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Передбачається, що можна буде обрати забудовника, об’єкт та навіть інший рівноцінний населений пункт.
На ремонт пошкодженого житла, яке може бути відновлене, надаватимуться кошти.
Питання відбудови житлового фонду обговорювалось і з президентом, зокрема необхідність використання нових підходів до містобудування, нових вимог до будматеріалів, розвиток інфраструктури, заходи енергоефективності та безпеки при проєктуванні майбутніх житлових будинків та кварталів, йдеться у повідомленні.
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Нове житло, комунальні та комерційні приміщення будуватимуться з врахуванням нових вимог до безпеки та обов’язковим проєктуванням бомбосховищ, також розглядається зведення стаціонарних укриттів поруч зі старим фондом.
Крім того, Шуляк заявила, що вже є зацікавленість і бажання окремих міст та країн світу допомагати з відновленням різних регіонів України.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Економічна Правда
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