Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк — Finance.ua

Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати відновлення житла – Шуляк

Українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене/зруйноване житло. Загальна площа такого житла наразі становить 9,4 мільйона квадратних метрів.

Про це на зустрічі з компаніями Європейської Бізнес Асоціації повідомила голова партії «Слуга Народу», заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій.

Кому компенсують першочергово?

Компенсування житла в першу чергу відбуватиметься для фізичних осіб та тільки для громадян України, повідомила нардеп.

«Буде й друга черга, куди буде включений бізнес та робота з втраченим, знищеним чи пошкодженим майном юридичних осіб, втім фізособи наразі в пріоритеті. Зокрема, в першу чергу йдеться про багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю, учасників бойових дій», — цитується у повідомленні Шуляк.

Для цього в першому читанні був ухвалений законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію житла та незавершеного будівництва метрами житлової площі, а не грошима.

Передбачається, що можна буде обрати забудовника, об’єкт та навіть інший рівноцінний населений пункт.

На ремонт пошкодженого житла, яке може бути відновлене, надаватимуться кошти.

Питання відбудови житлового фонду обговорювалось і з президентом, зокрема необхідність використання нових підходів до містобудування, нових вимог до будматеріалів, розвиток інфраструктури, заходи енергоефективності та безпеки при проєктуванні майбутніх житлових будинків та кварталів, йдеться у повідомленні.

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Нове житло, комунальні та комерційні приміщення будуватимуться з врахуванням нових вимог до безпеки та обов’язковим проєктуванням бомбосховищ, також розглядається зведення стаціонарних укриттів поруч зі старим фондом.

Крім того, Шуляк заявила, що вже є зацікавленість і бажання окремих міст та країн світу допомагати з відновленням різних регіонів України.

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