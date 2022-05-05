Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити — Finance.ua

У законопроєкті № 7198 про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій може бути збільшено до 250 квадратних метрів, а то й зовсім скасовано максимальне обмеження площі нерухомості, якою компенсуватимуть зруйновані приватні будинки. Норму можуть змінити при підготовці до другого читання.
Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка є основним ініціатором законопроєкту.
«Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимум 150 квадратних метрів не покриває приватний сектор. Для приватного сектора потрібно ставити 250 квадратних метрів», — сказала нардеп.
При цьому вона повідомила, що деякі міністерства та особисто прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонують відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр, тобто зняти це обмеження.
«Ми працюємо над різними механізмами, один із них — викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд, при цьому закрити черги на житло перед військовими», — сказала вона.
При цьому лідер «Слуги народу» заявила, що невеликі пошкодження житла по факту відновлюватимуться швидше, ніж буде прийнято в цілому цей закон.
Довідка Finance.ua:
Верховна Рада прийняла законопроєкт в першому читанні 1 квітня;
документ передбачає, що компенсація за зруйноване або пошкоджене житло може бути надана або у вигляді грошей, або у вигляді фінансування будівництва приватного будинку до 150 квадратних метрів або у вигляді фінансування відновлення багатоквартирного будинку.