Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

У законопроєкті № 7198 про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій може бути збільшено до 250 квадратних метрів, а то й зовсім скасовано максимальне обмеження площі нерухомості, якою компенсуватимуть зруйновані приватні будинки. Норму можуть змінити при підготовці до другого читання.

Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка є основним ініціатором законопроєкту.

«Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимум 150 квадратних метрів не покриває приватний сектор. Для приватного сектора потрібно ставити 250 квадратних метрів», — сказала нардеп.

При цьому вона повідомила, що деякі міністерства та особисто прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонують відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр, тобто зняти це обмеження.

Читайте також Шуляк розповіла, хто і на яких умовах може претендувати на компенсацію за зруйноване житло

«До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 квадратних метрів. Зараз переглядатимемо цю норму», — наголосила вона.

Шуляк також додала, що уряд та парламент опрацьовують різні можливі механізми компенсації житла для тих, хто втратив його через бойові дії, у тому числі варіант використання довгобудів.

«Ми працюємо над різними механізмами, один із них — викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд, при цьому закрити черги на житло перед військовими», — сказала вона.

При цьому лідер «Слуги народу» заявила, що невеликі пошкодження житла по факту відновлюватимуться швидше, ніж буде прийнято в цілому цей закон.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада прийняла законопроєкт в першому читанні 1 квітня;

документ передбачає, що компенсація за зруйноване або пошкоджене житло може бути надана або у вигляді грошей, або у вигляді фінансування будівництва приватного будинку до 150 квадратних метрів або у вигляді фінансування відновлення багатоквартирного будинку.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.