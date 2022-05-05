Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компенсація за зруйноване житло: граничну площу приватних будинків пропонують збільшити

Вчора 10:00Особисті фінанси
319
У законопроєкті № 7198 про компенсації за пошкодження або знищення нерухомості внаслідок бойових дій може бути збільшено до 250 квадратних метрів, а то й зовсім скасовано максимальне обмеження площі нерухомості, якою компенсуватимуть зруйновані приватні будинки. Норму можуть змінити при підготовці до другого читання.
Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка є основним ініціатором законопроєкту.
«Зараз зібралося більше статистики, і ми бачимо, що умова про компенсацію максимум 150 квадратних метрів не покриває приватний сектор. Для приватного сектора потрібно ставити 250 квадратних метрів», — сказала нардеп.
При цьому вона повідомила, що деякі міністерства та особисто прем’єр-міністр Денис Шмигаль пропонують відшкодовувати взагалі кожен квадратний метр, тобто зняти це обмеження.
Читайте також
«До другого читання обговорюватимемо. Нам потрібно було від чогось відштовхуватися: ми подивилися на статистику, взяли 150 квадратних метрів. Зараз переглядатимемо цю норму», — наголосила вона.
Шуляк також додала, що уряд та парламент опрацьовують різні можливі механізми компенсації житла для тих, хто втратив його через бойові дії, у тому числі варіант використання довгобудів.
Місце для вашої реклами
«Ми працюємо над різними механізмами, один із них — викупити за найкращою ціною та добудувати довгобуд, при цьому закрити черги на житло перед військовими», — сказала вона.
При цьому лідер «Слуги народу» заявила, що невеликі пошкодження житла по факту відновлюватимуться швидше, ніж буде прийнято в цілому цей закон.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада прийняла законопроєкт в першому читанні 1 квітня;
  • документ передбачає, що компенсація за зруйноване або пошкоджене житло може бути надана або у вигляді грошей, або у вигляді фінансування будівництва приватного будинку до 150 квадратних метрів або у вигляді фінансування відновлення багатоквартирного будинку.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Build Portal
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.