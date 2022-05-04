У Єврокомісії назвали кроки повоєнного відновлення України — Finance.ua

У Єврокомісії назвали кроки повоєнного відновлення України

Вчора 16:02 — Казна та Політика

У Єврокомісії назвали кроки повоєнного відновлення України

Європейський Союз разом із міжнародними фінансовими інституціями та глобальними партнерами має підтримати всі етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її сталий розвиток, продовження реформ та майбутнє членство в Європейському Союзі.

Про це сьогодні у Страсбурзі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Перший крок — це негайна допомога. Йдеться про короткострокову економічну підтримку, щоб допомогти Україні здолати наслідки війни. Ми вже зараз зробили для цього багато. Дозвольте нагадати про пакет нашої макрофінансової допомоги та про пряму підтримку бюджету України. На додаток ми також запропонували скасувати всі імпортні мита на український експорт до нашого Євросоюзу на один рік. Впевнена, що Європейський парламент своєю вагою підтримає цю ідею та пропозицію», — зауважила Урсула фон дер Ляєн, звертаючись до депутатів Європарламенту.

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При цьому вона зауважила, що вже вжитих заходів недостатньо для досягнення швидкого полегшення в Україні. Як очікується, внаслідок війни лише цього року ВВП України впаде на 45-50 відсотків. За прогнозом МВФ, вже з травня Україна потребуватиме 5 мільярдів євро на місяць, щоб країна могла продовжувати функціонувати: сплачувати пенсії та заробітну плату, надавати базові послуги.

«Ми маємо підтримати їх (українців. — Ред.). Але я знаю, що ми не можемо цього зробити самотужки. Тож я дуже вітаю, що Сполучені Штати оголосили велику бюджету підтримку. І ми з використанням інструментів „Команда Європи“ маємо зробити і наш внесок», — наголосила президент Єврокомісії.

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За її словами, на другій стадії відновлення України будуть необхідні ширші зусилля з реконструкції.

«Ви всі знаєте, що обсяг руйнувань вражаючий. Лікарні, школи, будинки, дороги, мости, залізниці, театри , фабрики — важко навіть перерахувати, скільки усього має бути поновлено. Безумовно, у „тумані війни“ важко виходити із точними розрахунками. Але економісти говорять про декілька сотень мільярдів євро. І тут, я вважаю, Європа має особливу відповідальність щодо України. З нашою підтримкою, за допомогою міжнародних фінансових інституцій та інших глобальних партнерів, українці зможуть відбудувати Україну для наступних поколінь», — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона запропонувала депутатам започаткувати спільну роботу над амбітним пакетом відновлення «для наших українських друзів». Якщо для цих зусиль буде обраний вірний шлях, згаданий пакет відновлення має привести в країну інвестиції та допомогти у просуванні необхідних реформ. Це дозволить усунути існуючі слабкості української економіки та створити основу для її стійкого та довгострокового зростання. При цьому ЄС забезпечить, щоб ці гроші дійсно спрямовувалися для народу України та витрачалися відповідно до європейських правил.

«Це може допомогти у боротьбі з корупцією... Це може привести правове середовище у відповідність до європейських стандартів та радикально вдосконалити українські виробничі спроможності. Це принесе стабільність та впевненість, які є необхідними, щоб зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій. У перспективі це прокладе шлях для українського майбутнього всередині Європейського Союзу. Слава Україні, хай живе Європа!» — підкреслила президент Європейської Комісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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