Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн — Finance.ua
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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Вчора 17:36Казна та Політика
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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млнБайден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
У Сполучених Штатах Америки підтвердили плани щодо надання додаткових $800 млн військової допомоги для України.
Про це 21 квітня заявив президент США Джо Байден. Він виступив із заявою щодо повномасштабного вторгнення рф.
«Я підписав цей пакет допомоги... Зокрема, це артилерійські системи, БТРи та обладнання, необхідне Україні для війни на Донбасі», — заявив Джо Байден.
Він також додав, що йдеться про важке артилерійське озброєння, понад 100 гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них, тисячі тактичних безпілотників та гранатометів.
Зазначається, що новий пакет допомоги був на опрацюванні експертів останні декілька днів. У Білому домі переконані, що війна в Україні «перебуває у критичній стадії».
«Я дякую Конгресу, дякую республіканцям і демократам за підтримку народу України. Наша єдність з українцями дає чіткий сигнал Путіну: йому ніколи не вдасться окупувати Україну», — наголосив Байден.
У попередньому пакеті, який почав надходити в Україну на початку квітня, військова допомога США передбачала високоефективні системи озброєння.
Зокрема, йдеться про вертольоти, бронетранспортери, артилерійські системи і снаряди до них, а також іншу зброю для відбиття наступальних дій регулярних військ рф.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Сполучені Штати запровадили нові санкції, які мають обмежити можливість росії обходити заборони — до переліку увійшли російські майнери криптовалюти, банк та пропагандистська мережа олігарха Константіна Малофєва;
  • також Велика Британія додала 26 нових юридичних та фізичних осіб до свого санкційного списку проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ICTV
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