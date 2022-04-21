Велика Британія розширила санкції проти росії: у списку топ-генерали та Кива — Finance.ua

Велика Британія розширила санкції проти росії: у списку топ-генерали та Кива

Вчора 16:45 — Світ

Велика Британія розширила санкції проти росії: у списку топ-генерали та Кива

Велика Британія додала 26 нових юридичних та фізичних осіб до свого санкційного списку проти росії.

Про це повідомляється на сайті уряду.

«У відповідь на агресивну війну, яка триває в Україні, уряд Великої Британії вводить нові санкції проти головних лідерів російської армії — проти тих, хто командує лінією фронту, щоб здійснити ці огидні дії», — заявили в уряді.

Зокрема, під санкції потрапили:

підполковник Азатбек Омурбеков, командир російської армії, який брав участь у «Бучанській різанині»;

генерал-полковник Андрій Сердюков, командувач повітрянодесантними військами;

генерал-майор Валерій Флюстіков, командувач силами спеціальних операцій;

генерал-полковник Микола Богдановський, перший заступник начальника генерального штабу.

Новий пакет санкцій також спрямовано на осіб, які активно підтримують незаконне вторгнення в Україну. До них належать Олег Бєлозеров (генеральний директор і голова РЗД) та український депутат-втікач Ілля Кива.

Довідка Finance.ua:

напередодні міністерство фінансів США додало до санкційного списку 40 юридичних осіб, зокрема російські Транскапіталбанк та Інвестторгбанк;

новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії буде націлений на «Сбербанк» і поставки нафти.

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