Велика Британія розширила санкції проти росії: у списку топ-генерали та Кива — Finance.ua

«У відповідь на агресивну війну, яка триває в Україні, уряд Великої Британії вводить нові санкції проти головних лідерів російської армії — проти тих, хто командує лінією фронту, щоб здійснити ці огидні дії», — заявили в уряді.
Зокрема, під санкції потрапили:
підполковник Азатбек Омурбеков, командир російської армії, який брав участь у «Бучанській різанині»;
генерал-полковник Андрій Сердюков, командувач повітрянодесантними військами;
генерал-майор Валерій Флюстіков, командувач силами спеціальних операцій;
генерал-полковник Микола Богдановський, перший заступник начальника генерального штабу.
Новий пакет санкцій також спрямовано на осіб, які активно підтримують незаконне вторгнення в Україну. До них належать Олег Бєлозеров (генеральний директор і голова РЗД) та український депутат-втікач Ілля Кива.
Довідка Finance.ua:
напередодні міністерство фінансів США додало до санкційного списку 40 юридичних осіб, зокрема російські Транскапіталбанк та Інвестторгбанк;
новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії буде націлений на «Сбербанк» і поставки нафти.