Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти росії націлені на "Сбербанк" — Finance.ua

Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти росії націлені на "Сбербанк"

Вчора 10:18 — Світ

Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти росії націлені на "Сбербанк"

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії буде націлений на «Сбербанк» і поставки нафти.

Про це повідомив голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн газеті Bild am Sonntag, цитують Reuters та DW

«Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо „Сбербанк“, на частку якого припадає 37% цього сектора. І, звісно, питання, пов’язані з енергетикою», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

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Вона також повідомила, що ЄС працює над «розумними механізмами», аби поставки нафти (ембарго. — Ред.) також можна було включити в наступні санкції.

За її словами, пріоритетом санкцій є «скорочення доходів путіна».

Голова ЄК також прямо захистила уряд ФРН від звинувачень у тому, що він гальмує запровадження обмежень щодо рф: «Німеччина погодилася на всі п’ять запропонованих нами пакетів санкцій протягом 48 годин».

Ніколи ще Євросоюз «не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз», і Берлін зіграв у цьому свою роль, вважає вона.

Фон дер Ляєн припустила, що запроваджені щодо москви каральні заходи вже дають ефект: «Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку».

Експорт у росію впав на 70 відсотків, валовий внутрішній продукт рф зменшиться на 11 відсотків, заявила вона. Дефолт у росії — лише питання часу, впевнена голова ЄК.

«Цією війною путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу», — зазначила фон дер Ляєн.

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