Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти росії націлені на "Сбербанк" — Finance.ua

Вона також повідомила, що ЄС працює над «розумними механізмами», аби поставки нафти (ембарго. — Ред.) також можна було включити в наступні санкції.
За її словами, пріоритетом санкцій є «скорочення доходів путіна».
Голова ЄК також прямо захистила уряд ФРН від звинувачень у тому, що він гальмує запровадження обмежень щодо рф: «Німеччина погодилася на всі п’ять запропонованих нами пакетів санкцій протягом 48 годин».
Ніколи ще Євросоюз «не діяв так згуртовано, рішуче та енергійно, як зараз», і Берлін зіграв у цьому свою роль, вважає вона.
Фон дер Ляєн припустила, що запроваджені щодо москви каральні заходи вже дають ефект: «Санкції з кожним тижнем дедалі глибше проникають у російську економіку».
Експорт у росію впав на 70 відсотків, валовий внутрішній продукт рф зменшиться на 11 відсотків, заявила вона. Дефолт у росії — лише питання часу, впевнена голова ЄК.
«Цією війною путін знищує свою власну країну та майбутнє її народу», — зазначила фон дер Ляєн.