На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCAM — Finance.ua

На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCAM
В Украине обновили список участков дорог, где осуществляется контроль скорости движения. Полицейские получили дополнительные устройства TruCAM.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
«В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, ведь большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения.
С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:
- добавлено 17 новых участков,
- внесены изменения в 3 участка,
- удален из перечня 1 участок,
- приостановлена работа на 54 участках.
В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются.
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В Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском — используются на отдельных участках автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе.
Напомним, украинские водители уплатили в бюджет более 2,1 млрд грн штрафов за четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД.
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