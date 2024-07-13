На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCAM — Finance.ua

На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCAM Сегодня 11:22 — Технологии&Авто

На украинских дорогах увеличилось количество радаров TruCAM

В Украине обновили список участков дорог, где осуществляется контроль скорости движения. Полицейские получили дополнительные устройства TruCAM.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

«В общей сложности на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, приборы TruCAM патрульные используют наряду с камерами автоматической фиксации, ведь большая эффективность в контроле скорости движения достигается только в сочетании методов измерения.

С учетом военного положения и результатов проведенного анализа аварийности, в 333 участка внесены следующие изменения:

добавлено 17 новых участков,

внесены изменения в 3 участка,

удален из перечня 1 участок,

приостановлена ​​работа на 54 участках.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности, в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются.

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В Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском и Херсонском — используются на отдельных участках автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе.

более 2,1 млрд грн штрафов за четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД. Напомним, украинские водители уплатили в бюджетза четыре года, когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений ПДД.

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