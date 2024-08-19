На украинские компании приходится 80% контрактов на поставки армии — Минобороны Сегодня 19:15

На украинские компании приходится 80% контрактов на поставки армии — Минобороны, mil.gov.ua

Более 80% общего объема закупок техники для ВСУ приходится на отечественных производителей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что контракты с украинскими производителями выросли после того, как в декабре 2023 года Министерство обороны создало новое агентство по закупкам — Государственный оператор тыла (ГОТ) — отвечающее за все невоенные закупки, такие как продовольствие, топливо и одежда.

С момента своего основания ГОТ привлек 28 новых украинских компаний для обеспечения военных необходимыми поставками, сообщили в министерстве.

«Благодаря расширению конкуренции мы видим, как улучшается качество товаров для ВСУ и в то же время снижается цена. Это важный аспект нашей стратегии, поскольку прозрачные правила закупок обеспечивают более широкий выбор поставщиков и создают условия для инноваций», — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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Отечественные поставщики сейчас обеспечивают армию химическими грелками, которые предлагают военнослужащим альтернативный источник тепла. Ранее грелки производились в Китае вдвое дороже.

В Минобороны сообщили, что контракт на грелки сэкономил 12,5 млн грн ($304 364).

ГОТ также заключил контракт с украинской компанией, производящей женскую летнюю полевую форму и пончо. Компания сотрудничает с европейскими фирмами и производит униформу для учреждений ЕС.

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ГОТ был учрежден, в частности, для борьбы с коррупцией в военных закупках. Скандалы с закупками одежды и продуктов питания для армии привели к увольнению экс-министра обороны Алексея Резникова в сентябре 2023 года.

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