Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов — Finance.ua
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Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов

Казна и Политика
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Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов
Украина впервые объявила тендер на закупку отечественных FPV-дронов
Государство объявило первую закупку украинских беспилотников через Prozorro.
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Это первая закупка государством через Prozorro украинских беспилотников, еще и супертехнологичных — FPV-дронов, которые используют машинное зрение для донаведения на цель», — заявил Федоров.

Как это работает

Пилот идентифицирует цель, наводит на него беспилотник и дрон атакует, даже при отсутствии сигналов.
«То есть даже если оператор теряет связь с дроном, он сам может выполнить задачу», — пояснил министр.

О торгах

Торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. «Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками», — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей это возможность увеличить свою прибыль и масштабироваться.
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Напомним, ранее правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, уменьшили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов.
Украина, как заявили в правительстве, за полтора года нарастила производство в сто раз, план на 2024 год — выпустить до двух миллионов дронов. Производством сейчас занимаются более 200 компаний, около 60 получили государственный заказ. Кабмин с начала года выделил на закупку дронов значительные средства — более 60 миллиардов гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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